Suiza subirá el IVA para financiar el mayor gasto en defensa

Archivo - Imagen de archivo de sistemas de lanzamiento de misiles Patriot. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Federal de Suiza ha anunciado una propuesta para una subida temporal de medio punto porcentual del tipo general del IVA, lo que elevará el gravamen al 8,6%, cuya recaudación adicional se destinará íntegramente a financiar el gasto en defensa.

"Los ingresos adicionales se destinarán íntegramente al gasto en defensa", ha indicado el Gobierno del país helvético, añadiendo que otros gastos relacionados con la seguridad se financiarán con cargo al presupuesto federal.

Con el fin de limitar la carga para la población y teniendo en cuenta los resultados de la consulta realizada, se ha acordado limitar el aumento del tipo general del IVA a 0,5 puntos porcentuales en vez de los 0,8 previstos, así como aumentar en 0,3 puntos el tipo especial, mientras se ha descartado subir el tipo reducido, por lo que los hogares de bajos ingresos se verán menos afectados.

El aumento del IVA se aplicará gradualmente durante un periodo de 12 años en lugar de los 10 propuestos inicialmente y los fondos adicionales recaudados cubrirán el mayor coste del equipamiento de defensa y el desarrollo necesario de las capacidades de las fuerzas armadas suizas para combatir las amenazas más probables (operaciones híbridas y ataques remotos).

Asimismo, también permitirán la adquisición de un posible segundo sistema de defensa antiaérea de largo alcance y sufragarán los costes adicionales asociados a la adquisición del sistema Patriot.

En la actualidad, el tipo general del IVA en Suiza se sitúa en el 8,1%, mientras que el tipo reducido, aplicado sobre todo a alimentos y medicamentos, es del 2,6%. De su lado, existe un tipo especial del 3,8% aplicado a servicios de alojamiento como hoteles y alquileres de vacacionales.

"Es evidente que, ante el deterioro del entorno de seguridad, Suiza debe reforzar sus capacidades de seguridad y defensa, y que se necesitan recursos financieros adicionales para ello", ha defendido el Consejo Federal.