Técnicos de Hacienda ven "útil" la prórroga de 'Verifactu', pero lamentan la falta de información previa

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, considera que el aplazamiento durante un año de la norma VeriFactu, que desarrolla la nueva facturación electrónica obligatoria en España, puede ser útil para casi cinco millones de pymes y autónomos, aunque ha lamentado que el Departamento que dirige María Jesús Montero no les haya informado previamente de esta prórroga aprobada en Consejo de Ministros.

En este sentido, el sindicato ha recordado que en los técnicos recae el peso de la información y gestión de VeriFactu. Por ello, Gestha ha reclamado a la ministra de Hacienda que piense en la relevancia de las funciones superiores que desarrollan los técnicos y les informe de los proyectos de ley en materias tributarias y del control del gasto público.

No obstante, consideran que el aplazamiento durante un año, hasta 2027, de la norma VeriFactu, que desarrolla la nueva facturación electrónica obligatoria en España, puede ser útil para casi cinco millones de pymes y autónomos, los cuales debían adaptarse a partir de 2026.

Ahora, estos colectivos dispondrán de tiempo más que suficiente para cumplir los requerimientos de VeriFactu en los sistemas informáticos de facturación que permitirán reforzar la trazabilidad de las facturas, que no podrán ser alteradas con las ventajas para la lucha contra el fraude fiscal en el futuro.

Pese al retraso de su entrada en vigor, los técnicos han destacado que 'VeriFactu' sigue siendo una herramienta clave en la lucha contra el fraude fiscal, al garantizar que los registros de facturas no puedan ser manipulados ni alterados después de generarlas, reforzando así la confianza de los ciudadanos y la integridad de la información contable.