La afiliación de extranjeros sube en 66.000 cotizantes en julio y marca nuevos máximos

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La afiliación media de extranjeros subió en julio en 66.046 cotizantes respecto al mes anterior, un 1,9% más respecto a junio, hasta situarse en un nuevo máximo histórico de 3.512.223 ocupados, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el último año, el número de cotizantes extranjeros se ha incrementado en 420.875 ocupados, con un impulso interanual del 13,6%, más de diez puntos por encima del incremento interanual de la afiliación global (+2,9%).

La afiliación de trabajadores extranjeros, que ya supone el 15,6% del total, ha mostrado un especial dinamismo durante los siete primeros meses del año, con una aceleración del crecimiento desde finales de abril, coincidiendo con la puesta en marcha del proceso extraordinario de regularización.

A 30 de julio, el número de extranjeros que ya figuraban de alta en la Seguridad Social como consecuencia de este proceso ascendía a 262.475, frente a una cifra total de afiliación de 22.502.259 personas.

De ellos, 213.883, el 81,5%, estaban encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, mientras que 12.675, un 4,8%, eran trabajadores autónomos. Por sexo, 158.171 eran hombres, el 60,3%, y 104.304 mujeres, el 39,7%.

Desde junio de 2022, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 1,2 millones de ocupados. De hecho, el 46,3% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros, según ha destacado el Ministerio.

En términos desestacializados, julio se cerró con un nuevo máximo de 3.407.558 afiliados extranjeros, lo que supone 408.333 cotizantes más que un año antes.

MARRUECOS Y COLOMBIA, PAÍSES DE ORIGEN CON MÁS AFILIADOS EN ESPAÑA

De los 3.512.223 afiliados extranjeros de media registrados en julio, 2.010.267 son hombres y 1.501.956 mujeres. Las mujeres representan ya cerca del 43% del total de trabajadores foráneos.

Aproximadamente el 27,5% de los extranjeros afiliados, en concreto 967.381, procede de países de la Unión Europea, mientras que 2.544.842 son trabajadores extracomunitarios.

Por nacionalidades, Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social española y supera ya los 415.000 cotizantes (415.310). Le sigue Colombia (347.467), Rumanía (342.555), Venezuela (247.209), Italia (223.589), China (136.395), Perú (133.002) y Ucrania (84.599).

CASI UN TERCIO DE LOS AFILIADOS EXTRANJEROS, EN LA HOSTELERÍA

En consonancia con lo que ocurre con los trabajadores nativos, más de ocho de cada diez afiliados extranjeros se encuadran en el Régimen General de la Seguridad Social, con 2.973.584 trabajadores a cierre de julio, un 2% más que en junio.

Tienen un peso especialmente relevante en el sector de la hostelería, donde suponen casi un tercio de los ocupados (32,9% de los afiliados), pero también en agricultura (28%), construcción (26,6%) y tanto en actividades administrativas como en transporte, donde representan más del 18%.

En el Sistema Especial del Hogar, los extranjeros suponen el 46,7% del conjunto de afiliados, mientras que en el Sistema Especial Agrario representan el 39,2%.

LA TEMPORALIDAD ENTRE LOS EXTRANJEROS, EN MÍNIMOS HISTÓRICOS

El Ministerio ha resaltado además el "elevado" porcentaje de trabajadores extranjeros con contrato indefinido, un 86,4% del total, cifra que se sitúa casi 30 puntos por encima del promedio del periodo 2017-2021, previo a la reforma laboral (58,9%).

En paralelo, Seguridad Social ha subrayado que la tasa de temporalidad de los trabajadores extranjeros ha caído a mínimos históricos, al reducirse hasta el 13,6% el porcentaje de afiliados extranjeros con contrato temporal, ligeramente por encima del de los nacionales (13,4%).

RÉCORD DE AUTÓNOMOS EXTRANJEROS

La afiliación de trabajadores por cuenta propia de otros países alcanzó a cierre de julio un nuevo máximo, con 531.568 personas, un 9,2% más que en julio de 2025 y un 1,2% por encima del dato del mes previo.

El Departamento que dirige Elma Saiz ha resaltado que este crecimiento es aún más relevante en sectores altamente cualificados, como telecomunicaciones y programación informática, donde ya representan más del 33% de los ocupados en esta sección de actividad.

También es relevante su peso en otras actividades, como actividades de los hogares (27,4%), hostelería (25,6%), actividades administrativas (19,3%), construcción (18,6%) y actividades inmobiliarias (18,4%).