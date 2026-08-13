Las erupciones del Etna acumulan 1.000 vuelos cancelados en Sicilia y un impacto económico de 24 millones

11 August 2026, Italy, Catania: Eruptive activity continues on Mount Etna, where lava flows continue to descend on the slopes of the volcano. Photo: 84 0 111 0 109 0 109 0 97 0 115 /JNA via ZUMA Press Wire/dpa. - 84 0 111 0 109 0 109 0 97 0 115 / DPA

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El último brote de erupciones del volcán del Etna acumula la cancelación de 1.000 vuelos y el desvío de otros 350 en Sicilia desde el 6 de agosto, ya que el aeropuerto de Catania-Fontanarossa ha permanecido cerrado durante la mayor parte de estos días, mientras ha prolongado la suspensión de llegadas hasta las 08.00 horas de mañana viernes, según la empresa gestora Società Aeroporto Catania.

Además, estas interrupciones afectarían a un gasto turístico de entre 13 millones y 24 millones de euros, tal y como reflejan las estimaciones preliminares de la asociación sectorial Assoesercenti, recogidos por 'Bloomberg', mientras se calcula en 100.000 los pasajeros afectados.

Anteriormente se había indicado que todos los despegues y aterrizajes permanecerían suspendidos en este aeropuerto central de la isla al menos hasta las 02.00 horas del viernes.

Debido a esta situación, los vuelos se han desviado a otros aeropuertos de la isla, como Palermo, Trapani o Comiso, en tanto que algunos viajeros se han visto obligados a pasar la noche en las instalaciones y otros han tenido que recurrir a autobuses y trenes.

En cuanto a la respuesta de las aerolíneas, Ryanair, la dominante en Catania, ha indicado en su página web que los pasajeros deben esperar importantes retrasos, cancelaciones y desvíos. De su lado, easyjet ha comunicado que ha cancelado su único vuelo de ida y vuelta desde Londres-Gatwick este jueves. En el caso de Wizz Air, ha señalado que ha estado intentando desviar aviones.

Según datos del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) de Italia, densos flujos de lava de dos conductos situados a 2.360 y 2.750 metros de altitud. Desde entonces se han formado otros dos nuevos flujos de lava.

El volcán Etna, que supera los 3.300 metros de altura, entra en erupción con regularidad y se encuentra bajo vigilancia constante.