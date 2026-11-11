Álvarez (UGT) y Sordo (CCOO) avisan de una manifestación social "masiva" en España tras un paro "exitoso"

El secretario general de CCOO, Unai Sordo; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; la secretaria general de CCOO Madrid, Paloma López; y la secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas, a 11 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín / STUDIOMEDIA19 / Europa Press

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, han vuelto a reiterar el "éxito" de la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, y han destacado que "ahora coge el relevo la movilización en la calle", avisando de una manifestación social "masiva" en España.

En declaraciones a los medios de comunicación en la sede de CCOO en Madrid, ambos dirigentes sindicales han resaltado el carácter "transversal" de estas manifestaciones, al remarcar que "van a ir más allá", apoyadas e impulsadas por las reivindicaciones de las organizaciones, que son "muy sentidas y compartidas por la mayoría social".

En este punto, Álvarez ha reclamado que "la vivienda no puede continuar llevándose una parte muy importante del salario", solicitando abordar un plan de vivienda "ambicioso" y "duro". También ha solicitado modificar la Constitución y "consagrar que las viviendas públicas no se van a poder vender nunca".

Los dos principales líderes sindicales han tenido palabras para los partidos políticos que han arremetido contra la convocatoria de la huelga general. En este caso, Sordo les ha pedido que "expliquen realmente qué es lo que quieren hacer con la vivienda".

"Pedimos a los partidos que digan claramente si van a movilizar recursos públicos para que en los próximos años tengamos entre un millón y medio y dos millones de viviendas a precios protegidos", ha añadido.

El secretario general de UGT ha extendido la pregunta a todas las formaciones para conocer la opinión como referencia de "hacia dónde van a ir", es decir, "si van a ser capaces de hacer una modificación constitucional que consagre una vivienda como un derecho público", en un contexto favorable marcado por que en las próximas Cortes Generales cuenten con una mayoría amplia.

En cuanto al paro laboral de este miércoles, para Álvarez, su resultado ha sido "reconocible" y "visible" por las imágenes y datos "desde todos los puntos de vista", pero también por "las reacciones que ha habido".

Asimismo, Sordo ha remarcado un seguimiento "muy relevante" en los sectores "más sindicalizados", con "una parte de las comunidades autónomas de España donde el paro ha sido ampliamente mayoritario".