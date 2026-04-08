Amor (ATA) insta al Parlamento a parar la "salvajada" contra los autónomos societarios y colaboradores

Archivo - El presidente de ATA, Lorenzo Amor - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha afirmado este miércoles que ya ha contactado con algunos grupos parlamentarios para tratar de parar la "salvajada" que supone la decisión del Gobierno de subir la base mínima de cotización de los autónomos societarios y familiares colaboradores en un 42% con efectos desde el 1 de enero de 2026.

En un mensaje en su cuenta de X recogido por Europa Press, Amor ha acusado al Ejecutivo de "volver a mentir a los autónomos" al no haber congelado para 2026 las cuotas de 2025 a todos los autónomos.

"Un tercio de los autónomos verán subir sus cotizaciones mínimas en 2026 en 135 euros más al mes. No descansa en su intento de dar sablazos a los autónomos", ha subrayado Amor.

El presidente de ATA ha indicado que la subida en un 42% de la base mínima de cotización de los autónomos societarios y familiares colaboradores, desde 1.000 euros a 1.424 euros, afectará a más de 400.000 familiares colaboradores y a los más de 800.000 autónomos societarios que tengan rendimientos próximos a los 1.000 euros al mes.

"Es una salvajada que costará 1.620 euros al año adicionales a cada uno de estos autónomos", ha criticado Amor, que ve "incomprensible" que se hayan prorrogado las cuotas de 2025 para 2026 a todos los autónomos menos a los societarios y a los colaboradores, generando desigualdad entre los autónomos "dependiendo de su carácter fiscal".

"No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Ya hemos hablado con varios grupos parlamentarios para parar esta salvajada y una buscar solución inmediata y con carácter retoactivo desde el 1 de enero de 2026. El Gobierno también puede, si quiere, elaborar una norma con rango de Ley que evite este sablazo a estos autónomos. Por cierto, la mayoría de afectados, mujeres", concluye Amor.

Según han informado a Europa Press en fuentes conocedoras de la decisión del Gobierno, la base mínima de cotización de los autónomos societarios y los familiares colaboradores se ha incrementado para este año más de un 42%, hasta los 1.424,4 euros mensuales, frente a los 1.000 euros fijados en 2025, lo que provocará un aumento de las cuotas que paguen a la Seguridad Social por el ejercicio 2026, en contraste con el resto de los autónomos, que sí han visto congeladas sus cuotas para este año.

Aunque provisionalmente se permite a los familiares colaboradores y a los autónomos societarios cotizar este año por una base mínima de 1.000 euros mensuales y pagar la misma cuota que venían abonando, cuando se produzca el proceso de regularización de 2026 --previsto para finales de 2027, principios de 2028-- tendrán que pagar a la Seguridad Social la diferencia entre haber cotizado por una base mínima de 1.000 euros y haberlo hecho por la que en realidad les corresponde para este año, de 1.424,4 euros, siempre en caso de que no hubieran adaptado su base a esta nueva cuantía.

Esta diferencia entre ambas bases mínimas supone unos 135 euros más al mes (1.620 euros anuales) en la cuota que muchos familiares colaboradores y autónomos societarios pagan ahora a la Seguridad Social, que asciende a unos 315 euros al mes en el caso de una base mínima de 1.000 euros.

Para los que estén cotizando por encima de los 1.000 euros, la diferencia a pagar será menor a esos 135 euros mensuales (1.620 euros anuales). Por ejemplo, un autónomo societario o un familiar colaborador cuya base mínima de cotización sea actualmente de 1.212 euros, tendrá que abonar a la Seguridad Social una diferencia de algo menos de 70 euros mensuales (cerca de 840 euros anuales) cuando llegue el proceso de regularización de cuotas.

La base de 1.424,4 euros mensuales que corresponde para este año a este grupo de autónomos societarios y familiares colaboradores, que suponen entre ambos algo más de un millón de personas, es la misma que la del grupo 7 del Régimen General de la Seguridad Social, según la orden de cotización para 2026 publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Mientras que la Seguridad Social decidió prorrogar para 2026 las cuotas que los autónomos pagaban en 2025 tras varios intentos por incrementarlas, las de los familiares colaboradores, autónomos societarios y autónomos sin rendimientos no han corrido la misma suerte y pasan a serles de aplicación las reglas establecidas en el Real Decreto de 2022 que establecía el nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos.

Fuentes de la Seguridad Social han señalado a Europa Press que esta decisión se produce tal y como se pactó en 2022 en el marco del sistema de cotización por ingresos reales y es "congruente con la evolución del sistema".

En concreto, desde la Seguridad Social argumentan que la reforma del sistema de cotización del Régimen de Autónomos de 2022 -pactada con las asociaciones de autónomos, la patronal y los sindicatos, y aprobada con una amplia mayoría parlamentaria- estableció que la base de cotización de los autónomos societarios, familiares colaboradores y aquellos que no declaran rendimientos no podía ser inferior a la base mínima del Régimen General a partir de 2026.

Así se recoge en el Decreto-ley que aprobó la reforma y en la propia Ley General de Seguridad Social "sin que nadie hasta la fecha lo haya cuestionado", subrayan desde el Ministerio que dirige Elma Saiz.

Asimismo, las mismas fuentes han indicado que no hay que perder de vista que "esto redunda en más derechos para los trabajadores, que verán incrementadas las cuantías de las prestaciones que generen en un futuro".