Báñez defiende la reforma laboral del PP como "capital" en la crisis con elementos como la flexibilidad en los ERTE

SEVILLA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Fundación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Fátima Báñez, ha defendido la utilidad de la reforma laboral realizada por el PP cuando ella era ministra de Empleo, señalando que ha sido "capital" en la actual crisis provocada por el Covid, con elementos como la flexibilidad en los ERTE.

Fátima Báñez ha indicado que los ERTE "existen desde antes de la democracia y ha señalado que con la reforma laboral de 2012 que hizo el PP, "lo que hace es flexibilizar las condiciones para que las decisiones que se tengan que tomar entre trabajadores y empresas se puedan hacer de manera rápida, porque cambiamos el control antes por el pos, una vez que se toman las decisiones".

Asimismo, ha recordado que "en 2014, con ocasión de una tragedia como ocurrió en Campofrío, se diseñaron lo que eran los ERTE de fuerza mayor, que tenía aparejado además el que estuvieran muy bonificados, el 100% de las bonificaciones durante un año prorrogable a dos con reposición de prestaciones".

"Hemos visto que ha servido para dos crisis", ha afirmado Báñez, que ha señalado que en la primera parte de la crisis financiera anterior, de 2008 a 2011, se destruyeron tres millones y medio de empleo, "luego ya, después de la reforma laboral, por la flexibilidad que entre otras cosas propiciaron los ERTE, se pudo recomponer esa situación".

"En esta crisis cuando se cierra con el confinamiento la economía en un 50%, 3,8 millones de personas de manera rápida se van al ERTE y nos quedan por recuperar 450.000, es decir, ha sido una reforma que ha dado respuesta claramente a dos crisis muy importantes", ha incidido Báñez.

En este sentido, ha insistido en que "es una herramienta de flexibilidad y la flexibilidad es clave para atender las crisis". A juicio de la presidenta de la Fundación de la CEOE, "de esa manera salvaremos empleo".

"Llevamos perdidos 90.000 empresas desde el inicio de la crisis del Covid, no podemos permitirnos que se siga perdiendo tejido productivo y la prioridad es recuperarlas, y para recuperar la prioridad es clara, el margen que tengan las empresas que van bien en los sectores que están tirando mejor, es para recuperar empleo", ha señalado.

Por su parte, la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha afirmado que los ERTE "es una herramienta potentísima y se ha demostrado que ha sido un colchón importante para mantener el tejido productivo". No obstante, ha señalado que en Andalucía hay 96.000 trabajadores en ERTE y "hay que propiciar su recuperación cuanto antes".

Blanco ha apuntado que el Gobierno habla de una sexta prórroga de los ERTE y de un ERTE pospandemia. En este sentido, ha advertido de que sería un ERTE estructural y "quiere financiarlo con la hucha de las prestaciones por desempleo, que tengo mis dudas porque la hucha está vacía".

"En 2020 tuvo un déficit de 9.000 millones y en lo que va de año de 3.500 millones de euros, por lo que esa hucha de las prestaciones se podrá utilizar cuando el ciclo económico cambie", ha afirmado la consejera, que ha apuntado que "en todo el ciclo económico comparado no ha habido una capacidad para soportar un ERTE estructural como se plantea". Así, ha manifestado que "se tiene que ver dentro del diálogo social".

Blanco ha afirmado que esa herramienta "no debe ser excluyente de un ERE por causa económica y organizativa como se trasladó en un primer borrador a los agentes económicos y sociales". No obstante, ve positivo que "se va a apostar por este ERTE donde se va a propiciar que los trabajadores tengan una prioridad en la formación o que solo se ciña al centro de trabajo al que afecte y no a toda la empresa", concluido.