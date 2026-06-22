El BCE ve un impacto limitado por ahora de la IA en el empleo, aunque puede ser obstáculo para los jóvenes

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MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los efectos de la inteligencia artificial (IA) sobre el empleo general parecen ser limitados hasta el momento, aunque cada vez hay más evidencia de que está afectando negativamente el empleo en subgrupos específicos, en particular los trabajadores jóvenes en ocupaciones altamente expuestas, según un artículo publicado por el Banco Central Europeo (BCE), que centra su análisis en Estados Unidos, donde es probable que dichos efectos se hayan hecho visibles antes que en otras grandes economías.

Los autores del estudio reconocen un potencial significativo de la IA para transformar los mercados laborales, subrayando que su impacto en el crecimiento del empleo puede ser tanto positivo como negativo, al permitir una mayor productividad, pero también desplazando puestos de trabajo, por lo que su impacto neto depende de la importancia relativa de estos efectos en cada país.

En este sentido, la adopción generalizada de la IA en las empresas de EEUU generaría efectos positivos en el empleo, aunque estos ocultan una considerable heterogeneidad entre los distintos grupos ocupacionales, mientras que la evidencia inicial en la Unión Europea sugiere que las empresas que adoptan tecnologías de IA experimentan mayores aumentos de productividad, sin que la tecnología sustituya la mano de obra a corto plazo, en línea con una reciente encuesta del BCE que indica que las empresas con altos niveles de adopción de IA o inversión relacionada tienen más probabilidades de contratar personal adicional.

En concreto, el estudio aprecia una disminución promedio del 4% del empleo en puestos con alto riesgo de sustitución por IA, como economistas o diseñadores gráficos, entre 2019 y 2025, mientras que en puestos con bajo riesgo de sustitución, como electricistas o profesores de secundaria, aumentó un 13% durante el mismo período.

Como consecuencia, la composición del empleo en EEUU ha cambiado y la proporción de empleos de bajo riesgo en el total del mercado laboral estadounidense ha subido del 23% al 25%, mientras que la proporción de empleos de alto riesgo ha disminuido del 35% al 33%.

"La IA ya ha provocado una reasignación de puestos de trabajo en el mercado laboral estadounidense", señalan los autores, para quienes los datos indican una brecha cada vez mayor entre el crecimiento del empleo en ocupaciones con alto riesgo de sustitución por IA y ocupaciones con bajo riesgo de sustitución, lo que concuerda con estudios que muestran que la IA está afectando el crecimiento del empleo en subgrupos ocupacionales específicos.

De este modo, si bien las consecuencias de la IA para el empleo agregado hasta la fecha siguen siendo inconclusas, el análisis revela que ha tenido un impacto relativo en el crecimiento del empleo en EEUU desde 2019, que se ha acelerado desde el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022.

Por otro lado, este impacto relativo de la IA en la creación de empleo aún no se habría traducido en diferencias significativas en el crecimiento salarial, aunque los autores admiten que la evidencia empírica al respecto es escasa, señalando que, con el tiempo, a medida que el mercado laboral continúe ajustándose y las herramientas de IA se vuelvan más productivas, los efectos sobre los ingresos podrían ser más pronunciados.