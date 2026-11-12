Bustinduy reprocha a la patronal que califique la huelga como "pinchazo" y luego "lloriquee" por las pérdidas

1133094.1.260.149.20261112094411 El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reprochado a las organizaciones empresariales que hayan calificado de "pinchazo" la huelga general y al mismo tiempo "lloriqueen" por las pérdidas que dejo el paro laboral.

Bustinduy ha hecho esta reflexión durante su intervención inicial en la Diputación Permanente del Congreso, donde este jueves se debaten los dos decretos leyes de vivienda del Gobierno, uno con medidas más amplias y otro para fijar una indemnización a favor del inquilino cuando el propietario decida romper el contrato de alquiler.

En su discurso, el ministro se ha querido referir a la huelga acontecida el 11 de noviembre para reclamar un mejor acceso a la vivienda y mejores salarios, que según las organizaciones sindicales fue un éxito y según la patronal un fracaso.

Bustinduy ha reprochado que desde primera hora salieran "todas las terminales mediáticas" de la patronal y la derecha a decir que la huelga fue "política" y "un pinchazo" y, al mismo tiempo, que iba a costar entre 2.000 y 5.000 millones de euros y que iba a suponer un "agujero económico".

"Las dos cosas a la vez, yo creo que no puede ser, yo creo que lo que se demostró ayer, una vez más, es que la riqueza la generan los trabajadores, si paran los trabajadores y las trabajadoras no se produce nada, y los mismos que dicen que son los empresarios los que crean la riqueza, ayer estaban lloriqueando por las pérdidas", ha zanjado.