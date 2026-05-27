Cambios en la jubilación flexible: requisitos de jornada, autónomos e incrementos en la pensión

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que reforma el régimen jurídico de la jubilación flexible para facilitar a los jubilados seguir activos laboralmente sin perder su pensión por completo. Como novedad, a esta modalidad podrán acceder también los autónomos, que antes tenían vetado el acceso, pues sólo se le permitía a los trabajadores por cuenta ajena.

En concreto, esta medida busca atraer de vuelta al mercado laboral a trabajadores jubilados de forma voluntaria sin que tengan que renunciar a su pensión, con el incentivo de obtener una mayor retribución total.

La norma se enmarca en la reforma de pensiones acordada por el Gobierno, sindicatos y empresarios y aprobada en 2024. A lo largo de su tramitación, el texto sufrió modificaciones como los requisitos de acceso e incorporó mejoras, entre ellas la inclusión de los autónomos en esta modalidad.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR?

La norma se aprobó este martes en el Consejo de Ministros, pero entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Con estas mejoras, se completan las reformas iniciadas en 2021 y, en concreto, se desarrolla el acuerdo social tripartito de 2024, que busca flexibilizar el tránsito del empleo a la jubilación y acercar la edad efectiva a la edad legal de jubilación.

¿CÓMO FUNCIONA LA JORNADA EN LA JUBILACIÓN FLEXIBLE?

Como novedad, no será necesario esperar un periodo mínimo desde la jubilación para solicitar la jubilación flexible. Se podrá acceder en cualquier momento, una vez reconocida la pensión.

En el caso de los pensionistas que la compatibilicen con una actividad por cuenta ajena a tiempo parcial, la horquilla para la realización de esta jornada se amplía: entre el 33% y el 80%. Antes, el jubilado podía realizar una jornada entre el 25% y el 75%.

Por ejemplo, si la jornada ordinaria es de 40 horas semanales, el pensionista que acceda a la jubilación flexible podrá trabajar entre aproximadamente 13 y 32 horas a la semana (es decir, entre el 33% y el 80% de la jornada). En estos casos, la cuantía de la pensión se reducirá de forma proporcional al tiempo trabajado: cuanto mayor sea la jornada laboral, menor será la parte de pensión que se percibe, y viceversa.

¿CÓMO SE INCREMENTA LA PENSIÓN CON ESTA MODALIDAD?

Con el objetivo de incentivar el retorno al mercado de trabajo, cuando se acceda a la jubilación flexible pasados al menos seis meses desde la jubilación, el pensionista percibirá un porcentaje adicional de pensión.

Así, las jornadas a tiempo parcial que se encuentren entre el 55% y el 80% incrementarán el importe de la pensión en un 25% adicional; mientras que las que sean iguales o superiores al 33% pero inferiores al 55% subirán un 15% adicional.

Por ejemplo, un trabajador que se jubiló con una pensión de 1.600 euros mensuales decide volver al mercado laboral ocho meses después mediante la jubilación flexible. Encuentra un empleo a tiempo parcial del 60% de la jornada (24 horas semanales sobre una base de 40 horas). En este caso, solo podrá cobrar el porcentaje restante de la pensión, es decir, el 40% (640 euros).

Sin embargo, al situar su jornada entre el 55% y el 80% de la jornada y haber pasado más de seis meses desde su jubilación, se le aplica un incremento adicional del 25% sobre esa cuantía (160 euros), elevando su pensión hasta 800 euros mensuales, pero solo mientras compagine la pensión con el trabajo. Cuando se jubile definitivamente, dejará de percibir dicho incremento.

AUTÓNOMOS, LA GRAN NOVEDAD

En el caso de los trabajadores autónomos, el pensionista podrá percibir hasta el 25% de la pensión mientras desarrolla la actividad compatible.

Asimismo, los trabajadores bajo esta modalidad deberán cumplir con la condición de no haber estado dado de alta como autónomos en los tres años anteriores a la fecha de jubilación.

¿QUÉ CAMBIA SI LA JUBILACIÓN ANTICIPADA FUE INVOLUNTARIA?

El pensionista que haya accedido de forma involuntaria a una jubilación anticipada, cuando regrese a la jubilación plena desde la jubilación flexible, verá mejorada su pensión inicial al recalcularse su base reguladora y el porcentaje aplicable, según el periodo de cotización acreditado.

De este modo, las cotizaciones realizadas mientras permanezca en jubilación flexible se tendrán en cuenta para recalcular y mejorar la cuantía de su prestación definitiva.