Casi seis de cada diez autónomos no ha recibido nunca formación en prevención de riesgos, según Uatae

Archivo - La secretaria general de Uatae, María José Landaburu - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Casi seis de cada diez autónomos, en concreto el 57%, no ha recibido nunca formación en prevención de riesgos laborales a lo largo de su vida profesional, según el Observatorio del Trabajo Autónomo de Uatae, que denuncia que este dato "evidencia un vacío formativo que contrasta con la obligatoriedad existente en el trabajo asalariado".

Entre quienes sí declaran haber accedido a formación en esta materia, el 63% la ha recibido a través de empresas privadas, frente a un escaso 10% que lo ha hecho a través del sector público.

Para Uatae, estas cifras sitúan la prevención en el trabajo autónomo fuera del ámbito de lo público y la convierte en una cuestión dependiente de los recursos individuales.

"Este escenario dibuja un modelo desigual en el que la seguridad laboral no está garantizada, sino que queda supeditada a la capacidad de cada autónomo para acceder a formación", denuncia la organización de autónomos.

En este sentido, la secretaria general de Uatae, María José Landaburu, ha advertido de que la prevención de riesgos laborales no puede ser opcional ni depender de si un autónomo puede pagarse o no un curso formativo.

"Tiene que ser un derecho garantizado por las administraciones públicas", defiende Landaburu, que ha alertado de que si más de la mitad del colectivo nunca ha recibido formación, no hay un sistema de prevención real, sino una "ficción".

Ante esta situación, desde Uatae insisten en la necesidad de reforzar el papel de lo público en la formación en prevención de riesgos laborales.

La organización ha destacado que Uatae viene desarrollando programas de formación gratuitos para cubrir "este vacío estructural". Estos programas van dirigidos específicamente a trabajadores autónomos con el objetivo de garantizar el acceso universal a conocimientos básicos en materia de seguridad laboral, independientemente de la situación económica o del sector de actividad.

Uatae ha indicado además que sus programas formativos no sólo abordan los riesgos generales, sino que también se adaptan a las particularidades de cada actividad profesional, ofreciendo herramientas prácticas para identificar, prevenir y reducir riesgos en el día a día.