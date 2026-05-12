CCOO critica el uso la "trampa del absentismo" para el "bloqueo patronal" de los convenios colectivos

Concentración de CCOO en Vigo. - CCOO

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, ha criticado este martes el "bloqueo patronal" en la mayoría de los convenios colectivos de España "utilizando la trampa del absentismo para camuflar su negativa a distribuir las plusvalías".

Pacheco ha participado este martes, junto a la secretaria general de CCOO Galicia, Amelia Pérez, en una asamblea del sindicato en Vigo donde ha hecho un llamamiento a las organizaciones empresariales a nivel estatal para recuperar el Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Además, ha indicado que el sindicato pondrá a disposición "todos sus recursos para alimentar la conflictividad laboral y tensionar las mesas de negociación si los empresarios insisten en racanear jornadas y salarios".

En declaraciones previas al encuentro, Pacheco ha subrayado que, en España, existe la "paradoja" de que la economía, la productividad y los beneficios empresariales "baten récords" mientras "los salarios de 11 millones de trabajadores siguen estancados".

Por ello, ha indicado que el salario de los trabajadores, en su mayoría, no alcanza para hacer frente al incremento de los precios, en especial de la vivienda, una situación que se tiene que corregir "tensionando la negociación colectiva". Asimismo, ha abogado por una intervención directa en los precios dados los ciclos oscilantes de la inflación como consecuencia de la crisis en Oriente Próximo.

"No se puede repetir la situación vivida durante la guerra de Ucrania, cuando las deducciones fiscales públicas terminaron financiando los márgenes récord de las refinerías y los oligarcas del petróleo", ha recalcado.

Por eso, ha reclamado que se activen medidas de protección social como una inyección directa de 300 euros para las personas más vulnerables y restablecer la gratuidad del transporte público y ha llamado a la responsabilidad a los grupos parlamentarios en el Congreso "para recuperar con urgencia el tope de los alquileres que ha dejado en un limbo jurídico a miles de familias".