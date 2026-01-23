CCOO muestra su "gran preocupación" por el plan de Nestlé para eliminar 16.000 empleos en todo el mundo

Archivo - Fachada de la sede de Nestlé España, en Esplugues de Llobregat, Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha mostrado su "gran preocupación" tras el anuncio del director general mundial de Nestlé, Philip Navratil, sobre la eliminación de 16.000 puestos de trabajo en todo el mundo, la mayoría en Europa, una decisión que, según el sindicato, responde más "al objetivo de aumentar el valor para los accionistas que a garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la compañía y el bienestar de su principal activo, las personas trabajadoras".

El pasado mes de octubre se conoció la intención del gigante suizo de la alimentación, aunque el sindicato ha denunciado que la Nestlé no ha proporcionado información adicional a la representación legal de las personas trabajadoras, ni a nivel local, ni nacional, ni internacional.

"Esta falta de transparencia solo genera miedo e incertidumbre en las plantillas, que siguen sin conocer el impacto real que puede tener esta reestructuración sobre su futuro y su sustento", ha criticado CCOO.

Como organización sindical, CCOO ha destacado que mantiene una posición "firme y coordinada" junto a sus compañeros en España, en toda Europa y a nivel internacional, para defender los empleos y los derechos laborales durante todo este proceso.

En este sentido, las organizaciones sindicales integradas en EFFAT e IUF con representación en Nestlé han fijado el 20 de febrero como fecha límite para que la dirección nacional y europea de la compañía atienda dos "exigencias básicas".

CCOO ha reclamado, por un lado, la presentación de información financiera y de personal completa, relevante y actualizada, que incluya el posible impacto por centros y ubicaciones, tanto a los representantes nacionales como al NECIC.

Por otro, ha solicitado acordar con la representación sindical un calendario concreto para el proceso de información y consulta, a nivel nacional y europeo.

CCOO ha considerado "completamente inaceptable" que la empresa no facilite esta información antes de la fecha límite, al entender que supondría una "vulneración" de los derechos fundamentales de información y consulta y destruiría cualquier confianza en que Nestlé esté actuando de "buena fe".

Durante la reunión presencial del Foro Estatal celebrada este jueves en Madrid, la dirección de la empresa ha reconocido no disponer de nueva información sobre posibles despidos.

Ante esta situación, CCOO, como fuerza sindical más representativa en Nestlé España, ha entregado personalmente el escrito a la dirección de Recursos Humanos, exigiendo formalmente que se facilite la información antes del 20 de febrero.

Además, el sindicato ha recordado a la empresa el importante peso de la plantilla de Nestlé en España y que ya en años anteriores se han "sufrido" decisiones empresariales que han supuesto pérdidas de empleo, como el plan de bajas voluntarias en el centro de Esplugues (Barcelona) y en centros descentralizados, así como la pérdida de puestos de trabajo y de producción en la sección de la N81 descafeinado de la fábrica de Girona.

CCOO ha exigido que se respeten "escrupulosamente" los plazos legales y los protocolos ya existentes para este tipo de situaciones, ya que cualquier intento de avanzar sin información ni consulta podría vulnerar gravemente los derechos de las personas trabajadoras.

Finalmente, el sindicato ha subrayado que su prioridad es aclarar cuanto antes la situación y defender cada uno de los puestos de trabajo que están en juego.