CCOO sitúa a la juventud trabajadora como la principal protagonista de la huelga general del próximo 11 de noviembre - ROBER SOLSONA / EUROPA PRESS

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha manifestado que la juventud trabajadora es una de las principales razones de la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre.

"Sois el principal sujeto. El próximo 11 de noviembre las calles se tienen que llenar sobre todo de personas jóvenes. La juventud trabajadora tiene que enarbolar la bandera, y ser protagonista de su futuro, porque el futuro de la juventud organizada es uno de esperanza", ha afirmado el secretario general de Comisiones Obreras, en el acto 'Defiende a tu clase', celebrado este sábado en Madrid.

Sordo ha advertido de que "no es verdad que el mundo sea peor que hace 30 o 40 años". "Es un mensaje totalmente reaccionario", ha recalcado durante su intervención en el acto en el que ha estado acompañado también por la secretaria general de CCOO Madrid, Paloma López y la secretaria confederal de Juventud, Pau García Orrit, entre otros.

La secretaria confederal de Juventud de CCOO ha destacado el carácter simbólico de la convocatoria, especialmente para quienes participarán por primera vez en una huelga general. "Venimos a dejar claro que lo que queremos es un presente y un futuro digno. No vamos a parar y no vamos a ceder ante los chantajes que están intentando que desconvoquemos esta huelga", ha asegurado.

García Orrit ha defendido también la necesidad de actuar desde los propios centros de trabajo para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. "Nos responsabilizamos ahora de que la clase trabajadora tenga una vida mejor. Transformamos los centros de trabajo ya", ha manifestado.

El acto ha contado asimismo con la participación de la secretaria general de CCOO Madrid, Paloma López, quien ha puesto el foco en la problemática del acceso a la vivienda en la Comunidad de Madrid, cuya situación ha calificado de "absolutamente insostenible". López ha advertido de la gravedad del problema habitacional en la región y ha defendido la necesidad de situarlo entre las preocupaciones centrales de la movilización sindical.