Díaz confirma que el SMI subirá un 5,3% desde 2027 de forma "íntegra", sin tributación en el IRPF

1131666.1.260.149.20261106142644 La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, atiende a los medios durante la clausura de las Jornadas Confederales de Acción Sindical 2026, en la sede de UGT, a 6 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado este viernes que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) subirá un 5,3% con efectos desde el 1 de enero de 2027, y ha remarcado que este incremento se percibirá de forma "íntegra", al no tributar en el IRPF.

En declaraciones a los medios durante un acto en UGT, Díaz ha señalado que se trata de una "buena noticia para los trabajadores y trabajadoras", adoptada en nombre del Gobierno de España con el objetivo de compensar la pérdida de poder adquisitivo.

La titular de Trabajo ha insistido en que el Ejecutivo mantendrá su hoja de ruta respecto a esta renta mínima: "Seguiremos subiendo el salario mínimo en España, vamos a seguir gobernando hasta el último minuto".

Con esta subida del 5,3% para 2027, el SMI pasará de los 1.221 euros mensuales de este año a 1.286 euros al mes por catorce pagas.

Durante su intervención en este acto de UGT, la vicepresidenta ha indicado que este incremento del SMI se aprobará antes de que finalice el año.

De momento, Trabajo ha sacado a audiencia pública el borrador de Real Decreto que contiene esta subida del SMI para que puedan presentarse alegaciones hasta el 16 de noviembre.

El Gobierno tiene potestad para aprobar la subida del SMI tanto durante la campaña electoral como estando en funciones.

LLAMAMIENTO A LA HUELGA Y A LAS URNAS

La ministra ha hecho además un llamamiento directo a la clase trabajadora para que se sume a la convocatoria de huelga general del próximo 11 de noviembre con el objetivo de exigir mejoras salariales en un contexto en el que, ha denunciado, "los beneficios empresariales son elevadísimos", así como "en defensa de la vivienda digna".

"Creo que este país quiere más", ha subrayado Díaz, contraponiendo el modelo de su departamento con las propuestas de la oposición: "La ciudadanía no quiere un país en el que, como dice el Partido Popular, no se suba el salario mínimo, un país en el que, como dice el Partido Popular, quieren que se realicen más horas extras o en el que no se revaloricen las pensiones de conformidad al IPC".

Por todo ello, la vicepresidenta ha concluido que "merece la pena que la gente tenga esperanza", animando tanto a secundar la jornada de huelga general como a "participar activamente" en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.