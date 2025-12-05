CCOO suscribe oficialmente el acuerdo que subirá el sueldo de los funcionarios un 11% entre 2025-2028

El coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo, posa con el acuerdo para la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos en el Ministerio de Función Pública - MINISTERIO DE FUNCIÓN PÚBLICA

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha firmado este viernes en el Ministerio de Función Pública el acuerdo para la mejora de las condiciones laborales de los funcionarios, que elevará los salarios de los casi 3,5 millones de empleados públicos en un 11% entre 2025-2028.

El acuerdo fue suscrito el pasado 27 de noviembre por el Ministerio y los sindicatos UGT y CSIF, pero no por CCOO, que estaba valorando si firmarlo. Finalmente, el Consejo Confederal de CCOO, máximo órgano entre congresos, dio el visto bueno al acuerdo y el sindicato ha oficializado hoy su firma.

Ha sido el coordinador general del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo, quien ha suscrito el documento en presencia de la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo.

"Es un acuerdo que mejora sustancialmente las condiciones tanto retributivas como de empleo y de derechos de los empleados públicos de este país y mejora el servicio a la ciudadanía, unos servicios públicos que necesitan ser reforzados y que sin duda este acuerdo y la implementación del mismo va a ayudar a ese objetivo", ha afirmado Palazzo tras firmar el texto.

El representante sindical ha afirmado que se han conseguido mejoras en empleo y en derechos. "Las propuestas que hemos hecho desde CCOO han sido aceptadas en más de un 80% y queremos mantener nuestro compromiso con la clase trabajadora para decirles que negociamos acuerdos para mejorar sus derechos y su salario", ha añadido Palazzo.

En cualquier caso, ha advertido al Gobierno de que CCOO vigilará el cumplimiento del acuerdo.

El texto que ya han firmado los tres sindicatos con los que negoció el Gobierno contempla una subida salarial global del 11% para el periodo 2025-2028.

En concreto, este 11% de aumento salarial pactado hasta 2028 se distribuirá en un alza del 2,5% para este año; del 1,5% para 2026, con un variable adicional del 0,5% vinculado a la evolución del IPC; del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028.

La subida de este año, del 2,5%, se abonará este mismo mes con efectos retroactivos desde el 1 de enero en un sólo pago. Para 2026 se aplicará un incremento salarial fijo del 1,5%, al que se añadiría medio punto más si la inflación a final de año iguala o supera la subida fija del 1,5%.

En caso de ser así, ese 0,5% adicional se abonaría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos.

El Gobierno aprobó el pasado martes un Real Decreto-ley para abonar la subida salarial del 2,5% para los funcionarios pactada para este año con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Además, este Real Decreto-ley, que entró en vigor el miércoles, permitirá que los salarios de los empleados públicos se actualicen desde el 1 de enero de 2026 un 1,5%.

Así, este Real Decreto-ley regula aquellos aspectos indispensables para aprobar, por un lado, el incremento retributivo del personal al servicio del sector público en 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de ese año, y, por otro, el incremento retributivo del personal al servicio del sector público en 2026, con efectos desde el 1 de enero.

Para 2025 se establece una subida salarial consolidable del 2,5% respecto a los importes vigentes a 31 de diciembre de 2024, al tiempo que se incluyen las disposiciones necesarias para que dicho incremento se pueda hacer efectivo ya este año.

Esta subida vincula al personal de todas las administraciones públicas, es decir, a los casi 3,5 millones de empleados públicos contabilizados en España, pero el Real Decreto contempla en concreto el pago para los funcionarios de la Administración General del Estado.

Cada comunidad autónoma, cada ayuntamiento, tendrá que acordar la forma de pago de la subida del 3,5%. En la Administración General del Estado se abonará el alza del 2,5% este mismo mes, en una única paga.

UNA PAGA ÚNICA EN DICIEMBRE PARA LOS 540.000 FUNCIONARIOS DE LA AGE

De este modo, en el sector público estatal el incremento de 2025 se hará efectivo este mes de diciembre, abonándose como atrasos los importes correspondientes desde el mes de enero de 2025.

Este pago adicional y único beneficiará a 540.000 efectivos del sector público estatal. A modo de ejemplo, para un salario medio de 3.300 euros brutos al mes, en diciembre se le abonaría una nómina adicional con los atrasos de 2025 por 1.140 euros aproximadamente.

Por su parte, el resto de las administraciones públicas establecerán el calendario de abono de los importes y atrasos relativos al ejercicio 2025, en el marco de la negociación sindical de cada ámbito de la administración. Dicho abono podrá distribuirse durante los ejercicios de 2026, 2027 y 2028 o hacerse efectivo en diciembre de 2025.

Para 2026, el Real Decreto-ley aprobado establece una subida salarial consolidable del 1,5% respecto a los importes vigentes a 31 de diciembre de 2025, con efectos de 1 de enero de 2026. Eso supone que entre diciembre de este año y enero del próximo año, los salarios habrán subido un 4%. Adicionalmente se aplicará otro incremento retributivo y consolidable del 0,5% si la variación del IPC en 2026 es igual o superior al 1,5%.

Aunque para el conjunto de 2025-2028 la subida pactada es del 11%, los sindicatos estiman que, por el efecto arrastre de los distintos incrementos salariales de cada año, el aumento salarial acumulado que experimentarán los empleados públicos en esos cuatro años podría llegar al 11,5%.