CC.OO. y UGT convocan un proceso de movilización que culminará el 8 de marzo con paros laborales

Publicado 08/01/2019 12:35:47 CET

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, han iniciado este martes un proceso de movilización que culminará el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con paros laborales de dos horas por turno con la posibilidad de que en algunos sectores, "por sus particularidades y reivindicaciones", el paro sea de 24 horas.

En un encuentro con los medios, ambos representantes sindicales han asegurado que este proceso de movilización se llevará a cabo en tres frentes: en la negociación colectiva, sobre todo en aquellos sectores donde todavía no se han alcanzado los 14.000 euros anuales de salario mínimo de convenio; en el diálogo social con el Gobierno respecto a las reformas laborales y de pensiones, y en el ámbito de la igualdad.

En concreto, este proceso de movilización tendrá un punto de inflexión el 8 de febrero con un "gran acto sindical unitario" en el que reunirán a 10.000 sindicalistas de ambas formaciones. Este acto, según Sordo y Álvarez, no deja de ser un primer paso en un proceso en el que "si no hay respuesta del Gobierno, habrá movilización". "Queremos que el Gobierno y los actores económicos sepan que no vamos a esperar a que se acabe la legislatura para abordar esta situación", ha apuntado Álvarez.

Esta campaña de movilizaciones culminará el 8 de marzo, "en una jornada de lucha y de huelga en la que confluirán con el movimiento feminista en la exigencia de mayor determinación, valentía y recursos para hacer frente a las brechas de género y a la violencia contra las mujeres".