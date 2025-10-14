CCOO, UGT y CSIF inician el 30 de octubre una campaña de movilizaciones por los salarios de funcionarios

Personal sanitario durante una concentración para exigir la aprobación de un nuevo Estatuto Marco, frente al Ministerio de Sanidad, a 1 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

Las movilizaciones serán "ascendentes" y los sindicatos no descartan "ningún" escenario hasta que el Gobierno no se abra a negociar

Las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF iniciarán el próximo 30 de octubre, un día después del aniversario de la DANA de finales de 2024, su calendario de movilizaciones en las subdelegaciones de Gobierno de toda las provincias de España y en Madrid en las puertas del Ministerio de Función Pública para exigir un nuevo acuerdo salarial y han avisado de que aumentarán "la presión" y "la tensión".

Así lo han indicado el coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, y el presidente de CSIF, Miguel Borra, este martes en rueda de prensa.

Palazzo ha indicado que esta campaña de movilizaciones será "ascente" y en noviembre se irá a una "gran movilización" en Madrid. Asimismo, ha recalcado que desde las organizaciones sindicales no descartan "ningún escenario" hasta que el Gobierno no abra una mesa de negociación, que ponga encima de la mesa una cifra de aumento para los empleados públicos y aborde un nuevo acuerdo marco que sujete salarios.

"Pedimos un nuevo acuerdo, un nuevo acuerdo donde tiene que haber una subida salarial, donde se tiene que ver qué índices se manejan en esa subida salarial, qué revisión y qué cláusulas de revisión tiene que haber para que no se pierda poder adquisitivo", ha expuesto, por su lado, Isabel Araque.

"El Gobierno, Carlos Cuerpo, lo dijo claramente, España va a todo gas a nivel económico. Ha subido la recaudación en este país tanto por impuestos directos como indirectos más de un 7%. No hay problemas para gestionar este país, aunque no se aprueben Presupuestos Generales. ¿Qué está pasando? Si los sindicatos, que formamos parte de la mesa de negociación, pese a todo lo que están anunciando los ministros y las ministras, no sabemos hoy por qué no se desbloquea una mesa", ha añadido.

Por su lado, Miguel Borra ha asegurado que el ministro de Función Pública, Óscar López, "ningunea" el diálogo social y que el Gobierno "maltrata" a los empleados públicos debiéndoles dinero, en concreto, 1.860 millones de euros "sólo en estos últimos diez meses".

"El Gobierno, que sepa que tiene poco tiempo para conseguir un acuerdo, de lo contrario tendrá sobre la mesa la primera huelga en las Administraciones Públicas de la era de Pedro Sánchez", ha avisado.

