CCOO y UGT inauguran el 1 de Mayo avisando de que las políticas del Gobierno están perdiendo "lustre"

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han avisado de que la agenda económica y sociolaboral del Gobierno está perdiendo "lustre" y han pedido al Ejecutivo "no dormirse en los laureles", pese a los buenos datos económicos de España.

Durante la rueda de prensa para presentar la campaña de ambos sindicatos de cara al 1 de Mayo, que saldrá este año a las calles de todo el país con el lema 'Por el pleno empleo: menos jornada, mejores salarios', Sordo ha advertido de la parálisis en el Gobierno a la hora de sacar adelante normas y decretos ley por miedo a que luego no sean convalidados.

"Hay que atreverse a hacer normas, a hacer proyectos o hacer decretos que luego tengan que ser convalidados o no y cada grupo político que explique luego por qué vota lo que vota. Pero creemos que el resultado de la dificultad de sacar adelante normas no puede ser no presentar normas", ha expuesto Sordo.

Por su parte, Álvarez ha recalcado que en España sigue habiendo "déficits" y ha pedido al Gobierno actuar sobre la tasa de desempleo del país, que sigue siendo de doble dígito, con casi el 11%. "El objetivo tiene que ser el del pleno empleo", ha recalcado.

En esta línea, han indicado que se deben mejorar los servicios de empleo de las comunidades autónomas para que se conviertan en "agentes activos" que permitan que los desempleados puedan formarse y entrar a trabajar en los puestos que se están generando en el país, aunque ha asegurado que son "muchos menos de los que dicen las patronales".

Otros temas pendientes sobre los que CCOO y UGT han hecho hincapié son las negociaciones con Seguridad Social y la necesidad de llegar a un acuerdo en relación a los coeficientes de actividad y las mutuas, la necesidad de reformar el Iprem, impulsar una política industrial en el país y mejorar los procesos de regularización de los inmigrantes, para lo que Álvarez ha saludado la iniciativa legislativa popular para regularizar a los extranjeros.

En relación al Iprem, Álvarez ha pedido cambiar este indicador que afecta a las rentas más bajas del país y Sordo ha optado por revalorizar un indicador que ha perdido un 14% de su valor en los últimos años con el objetivo de encontrar un mecanismo que lo sustituya.

En la misma línea, ambos líderes sindicales se han referido a las elecciones europeas y han pedido a los ciudadanos votar por opciones más europeístas y progresistas. Por su parte, han reclamado al Gobierno no "dormirse en los laureles" ante la posible recuperación de normas fiscales europeas más rígidas.

En el encuentro, los líderes sindicales también han destacado que el recorrido en Madrid del 1 de Mayo se iniciará en la intersección entre Gran Vía y Calle Alcalá y finalizará en Plaza España, donde se procederá a leer los manifiestos.

LOS SINDICATOS SE NIEGAN A RENUNCIAR A LA REDUCCIÓN DE JORNADA

Durante la rueda de prensa, los líderes sindicales han asegurado que se niegan a renunciar a la reducción de la jornada laboral y siguen manteniendo que antes del verano, previsiblemente en junio, es posible llegar a un acuerdo sobre la materia, con o sin patronal.

"Como queremos llegar a un acuerdo, nos hemos planteado dar ese margen de tiempo, que creemos que es suficiente", ha expuesto Álvarez, que ha recordado que es necesario avanzar hacia las 37,5 horas para 2025 para recortar la brecha de jornada laboral de España con el resto de países de Europa, donde países como Alemania tienen una jornada semanal de 35 horas o de incluso 32 horas en el caso de Países Bajos.

Al respecto, Sordo ha reivindicado que la jornada laboral debe ir acompañada de una mejora del control horario, ya que en España se incumple esta materia, lo que deriva en otros problemas como las horas 'extra' que ni se pagan ni cotizan ni reconocen. "Se puede atajar con la mejora del control horario", ha reivindicado.

CCOO ESPERA UNA RESOLUCIÓN FAVORABLE RESPECTO AL DESPIDO

Sobre el tema, Sordo se ha referido a la denuncia de UGT ante el Comité de Derechos Sociales de la Unión Europea en relación al bajo coste de despedir en España. Así, ha recordado que CCOO ha interpuesto una demanda también ante este organismo por el bajo coste de despedir en España, en la misma línea que la denuncia presentada por UGT y que se ha visto "convenientemente satisfecha", según Sordo.

Al respecto, ha recordado que la reforma del despido es otra "vieja reivindicación sindical", que se quedó fuera de la reforma laboral, y ha pedido al Gobierno abrir una mesa de diálogo sobre la materia, ya que la otra alternativa es esperar a que los juzgados españoles resuelvan el tema a través de sentencias.

PARÁLISIS EN EL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

En relación al subsidio por desempleo, Sordo ha confirmado que no hay ninguna mesa programada por el momento para continuar avanzando sobre el tema, después de que la reforma decayera en su tramitación parlamentaria por el voto negativo de PP, Vox y Podemos.

"Estamos manteniendo contactos y en nuestra opinión no hay ninguna razón para no acabar de concretar esos contactos en los próximos días", ha indicado.