CCOO y UGT se manifestarán el 1 de Mayo por la rebaja de jornada y para iniciar la reforma del despido

Convocan movilizaciones en más de 50 ciudades con las mayores connotaciones "globales" de los últimos 100 años

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

CCOO y UGT saldrán a la calle el próximo 1 de Mayo para persistir en que se cumpla el acuerdo para rebajar la jornada laboral hasta las 37,5 horas en 2025 y para urgir a que se inicie una mesa de diálogo social en la segunda parte de la legislatura que permita emprender la reforma del despido en España.

Así lo han indicado este lunes los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, en una rueda de prensa para presentar la movilización del Día de los Trabajadores.

Bajo el lema 'Proteger lo conquistado, ganar futuro' han convocado movilizaciones en más de 50 ciudades de España por el 1 de Mayo. En Madrid, ambos líderes sindicales estarán presentes en la manifestación por el Día de los Trabajadores, que se iniciará a las 12.00 horas de la mañana.

Durante la rueda de prensa, ambos líderes sindicales han asegurado que este 1 de Mayo debería haberse planteado como un "clamor" por la rebaja de la jornada, pero ante la situación arancelaria derivada de las políticas comerciales de Estados Unidos, la movilización por el Día de los Trabajadores será la que más "connotaciones globales" tenga de los últimos 100 años.

No obstante, para este 1 de Mayo ambos líderes sindicales han indicado que una de las prioridades será reivindicar que se inicien ya los diálogos para reformar el despido en España, después de que el Comité Europeo de Derechos Sociales fallara que este no es lo suficientemente disuasorio tras una demanda de UGT y ante una nueva sentencia de Europa, que parte de otra denuncia de CCOO que "con toda seguridad" determinará que el coste del despido en España es bajo.

Ante este escenario, Sordo ha asegurado que el Gobierno, los grupos políticos y la CEOE deben decidir si se inicia una negociación para que la ley española sobre el despido se adecue a la carta social europea, suscrita por España, o si prefieren "meter la cabeza debajo del ala" y que sean los tribunales los que se pronuncien a través de sentencias.

"Se va a generar un escenario de inseguridad jurídica sobre el despido. Está cantado. La patronal sabrá si prefiere acometer una mesa de diálogo social donde abordemos este tema, que yo creo que es razonable abordarlo y más con los pronunciamientos que ha habido o que pueda haber del Comité Europeo de Derechos Sociales, o dejar que sea una dispersión de sentencias las que configuren que las empresas cuando despiden no sepan a ciencia cierta si un tribunal les va a meter un viaje diciendo que la indemnización no es 'X' sino que es 'X' multiplicado por 10", ha indicado Sordo.

En esta línea, el secretario general de CCOO ha recordado que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, habla siempre de la importancia de la seguridad jurídica en las empresas, por lo que ha emplazado a la patronal española a posicionarse a favor de iniciar las negociaciones para reformar el despido.

"Quieren jugar a la inseguridad jurídica, pues jugamos (...) Ellos verán si prefieren iniciar una mesa de diálogo social y negociar", ha expuesto Sordo. A su vez, el secretario general de UGT ha recalcado que la CEOE es la más interesada en iniciar las negociaciones y alcanzar un acuerdo sobre la cuestión.

"La patronal debe ser consciente de que o entra a negociar o el Gobierno debe legislar desde el derecho europeo. No es una legislación libre del Gobierno, sino desde el derecho europeo", ha añadido Álvarez.

AVISAN DE MOVILIZACIONES SI LA REBAJA DE JORNADA QUEDA VARADA

Otro de los puntos claves que los sindicatos han situado para este 1 de Mayo es la rebaja de la jornada laboral, un anteproyecto de ley que sigue pendiente de pasar por segunda vuelta en el Consejo de Ministros para dar vía a su negociación en el Congreso de los Diputados.

Ambos líderes sindicales han insistido en que pese a que la crisis arancelaria ha hecho que esta reivindicación no "vaya a ser lo más importante" este 1 de Mayo, desde las organizaciones sindicales persistirán hasta que el Gobierno de coalición cumpla con su compromiso electoral.

A pesar de que los dos secretarios generales no contemplan que la rebaja de jornada se posponga a 2026, piden al Gobierno "correr" para que la medida llegue ya al Congreso y confían en que el retraso se deba a la situación global tras los aranceles.

En este sentido, Álvarez ha avisado de que las organizaciones sindicales retomarán las movilizaciones a favor de una medida que cuenta con el respaldo de más de dos tercios de la sociedad y se manifestarán en caso de que se bloquee el debate del anteproyecto de ley en el Parlamento.

De igual manera, ha avisado al Partido Socialista de que si su intención es quemar la legislatura y que la medida no salga adelante, las organizaciones sindicales iniciarán por el "Gobierno" sus movilizaciones. "No tengo temor a que no salga del Consejo de Ministros, es un acuerdo de Gobierno, el grupo parlamentario socialista son plenamente conscientes de la trascendencia de una ley de estas características", ha añadido.

Por su lado, Sordo ha avisado de que esta cuestión ya está suponiendo problemas en las mesas de negociación de los convenios colectivos. En esta línea, ha recordado que a finales de este año se deben iniciar las negociaciones del nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), por lo que no se puede posponer la rebaja de jornada.

"La lucha por la rebaja de jornada continuará, si lo conseguimos por la vía parlamentaria, perfecto. Si no se consigue, los grupos parlamentarios y el Gobierno van a tener una persecución en los próximos años", ha avisado Álvarez.

AVISAN SOBRE EL INCREMENTO DE LAS MUERTES EN EL TRABAJO

Por otro lado, ambos líderes sindicales han puesto una "luz roja" ante el incremento del 10% en el número de accidentes mortales en el puesto de trabajo o 'itínere' --en la ida o vuelta al trabajo-- y han insistido en que la prevención de los riesgos laborales debe mejorar en España en este aspecto.

"Más de un tercio de los accidentes mortales son por causas y provocados por riesgos que ni siquiera habían sido evaluados en las evaluaciones", ha lamentado Sordo.

Por ello, Álvarez ha urgido al Gobierno a desarrollar una nueva normativa de riesgos laborales, que contemple nuevas enfermedades profesionales, como los gravísimo problemas mentales que se están produciendo en el sector de la banca por el abuso que se hace a trabajadores, y que la Seguridad Social tenga en cuenta las profesiones que "tienen un desgaste fijo y que exigen tener coeficientes reductores".

CRÍTICAS A LA POLÍTICA ARANCELARIA DE TRUMP

Por otro lado, ambos líderes sindicales han enmarcado las movilizaciones de este 1 de Mayo en la defensa de la autonomía estratégica y la justicia social europea tras la nueva política arancelaria de la Administración Trump.

Para Sordo y Álvarez, España debe coliderar una posición en Europa en defensa de la soberanía y democracia europea porque "no se le debe nada a Trump".

En esta línea, han denunciado que EE.UU. solo busca empeorar la economía europea con la imposición de aranceles y limitar las relaciones comerciales europeas y han defendido un acercamiento a otros mercados como el chino, pero también han pedido mirar hacia Mercosur, Canadá o la India.

"NO QUEREMOS UN 1 DE MAYO QUE MIRE HACIA ATRÁS"

De esta manera, Sordo ha defendido que este 1 de Mayo va de consolidar los derechos laborales ganados "sin mirar hacia atrás" y continuar con reformas que permitan mejorar la vida de los trabajadores.