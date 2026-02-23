El cooperativismo de trabajo consolida una década decrecimiento y se reafirma como "motor estratégico"

El cooperativismo de trabajo consolida una década de crecimiento y se reafirma como motor estratégico. - COCETA

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cooperativismo de trabajo en España ha consolidado diez años de crecimiento y se ha reafirmado como "motor estratégico" en la cohesión social y territorial del país, según ha informado hoy la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (Coceta) en un comunicado.

El estudio 'El Valor Diferencial del Cooperativismo en España 2025' elaborado por Coceta, Abeluria S. Coop y Emerlab ha revelado que, entre 2014 y 2024 se crearon en España más de 16.000 cooperativas, demostrando una "extraordinaria" capacidad de adaptación ante crisis como la Covid-19 y a los nuevos escenarios económicos.

En esa cifra, el cooperativismo de trabajo asociado (CTA) se consolidó como la fórmula preferente de emprendimiento colectivo, dado que el 78% de las nuevas cooperativas constituidas en 2024 fueron de trabajo asociado, con un total de 1.227 iniciativas.

En relación a los datos del informe, existe una mayor cohesión social por parte de las cooperativas frente a las empresas mercantiles.

En este contexto, las cooperativas aportan más empleo joven (23,2% frente al 21,6%), mayor igualdad (54% de mujeres), más oportunidades para personas con menor cualificación y menor parcialidad laboral, especialmente entre jóvenes y mujeres.

Del informe también se ha extraído que las cooperativas presentan menor desigualdad salarial que las empresas mercantiles, ya que la diferencia salarial entre mayor y menor cualificación es de 2,6 veces, frente a 3,9 en empresas mercantiles.

Con respecto al territorio, el 61% del empleo cooperativo se genera en zonas rurales y ciudades medianas, frente al 43,4% de las empresas mercantiles. Además, los salarios cooperativos en estas zonas alcanzan el 91% del salario medio nacional, frente al 79% en las mercantiles.

Por su parte, el presidente de Coceta, Luis Miguel Jurado, ha declarado que "el cooperativismo de trabajo vuelve a demostrar que es mucho más que una fórmula empresarial: es una herramienta de cohesión social, igualdad y arraigo territorial".