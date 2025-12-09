El coste por hora trabajada sube un 2,1% en el tercer trimestre y suma 17 trimestres de alzas

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coste por hora trabajada subió un 2,1% en el tercer trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año pasado, tasa 3,3 puntos inferior a la del trimestre previo, según los datos provisionales del Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el repunte del periodo julio-septiembre de este año, el coste laboral encadena 17 trimestres de alzas interanuales.

Por componentes, el coste salarial se incrementó en el tercer trimestre un 2% en relación al mismo trimestre de 2024, en tanto que los otros costes subieron un 2,5%. El coste laboral, excluyendo pagos extraordinarios y atrasos, creció un 2,3% interanual entre julio y septiembre de este año.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, el coste laboral por hora trabajada avanzó un 2,4% en el tercer trimestre de 2025 en relación al mismo periodo de 2024, tasa 1,2 inferior a la del trimestre previo.

Con este repunte, se encadenan también 17 trimestres de tasas positivas en la serie corregida.

En tasa trimestral (tercer trimestre sobre segundo trimestre), el coste laboral por hora trabajada aumentó un 0,4% en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario, tasa siete décimas inferior a la del trimestre anterior. Con esta subida también se acumulan ya 17 trimestres de alzas trimestrales.

Sin tener en cuenta el ajuste estacional y de calendario, el coste laboral se disparó un 3,4% entre julio y septiembre de 2025 debido, fundamentalmente, al menor número de horas trabajadas por el periodo vacacional en el tercer trimestre respecto al segundo.

