El coste por hora trabajada sube un 3,2% a cierre de 2025 y suma 18 trimestres de alzas

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coste por hora trabajada subió un 3,2% en el cuarto trimestre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024, tasa 1,1 puntos superior a la del trimestre previo, según los datos provisionales del Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el repunte del periodo octubre-diciembre de 2025, el coste laboral encadena 18 trimestres de alzas interanuales.

Por componentes, el coste salarial se incrementó en el último cuarto de 2025 un 3,1% en relación al mismo trimestre de 2024, sumando también 18 trimestres de aumentos interanuales. Por su parte, los otros costes subieron un 3,6%. El coste laboral, excluyendo pagos extraordinarios y atrasos, creció un 3,2% interanual entre octubre y diciembre del año pasado.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, el coste laboral por hora trabajada avanzó un 3,8% en el último trimestre de 2025 en relación al mismo periodo de 2024, tasa 1,4 puntos superior a la del trimestre previo y la más elevada desde el tercer trimestre de 2024.

Con este repunte, se encadenan también 18 trimestres de tasas positivas en la serie corregida.

En tasa trimestral (cuarto trimestre de 2025 sobre tercer trimestre del mismo año), el coste laboral por hora trabajada aumentó un 1,6% en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario, tasa 1,2 puntos superior a la del trimestre anterior y la más alta desde el tercer trimestre de 2024. Con esta subida también se acumulan ya 18 trimestres de alzas trimestrales.

Sin tener en cuenta el ajuste estacional y de calendario, el coste laboral se disparó un 2,6% entre octubre y diciembre de 2025 debido, fundamentalmente, al mayor peso de los pagos extraordinarios en el último cuarto del año respecto al trimestre anterior.