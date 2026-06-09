El coste por hora trabajada sube un 5,3% en el primer trimestre y suma 19 trimestres de alzas

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coste por hora trabajada subió un 5,3% en el primer trimestre respecto al mismo periodo de 2025, tasa dos puntos superior a la del trimestre previo y la más elevada desde el segundo trimestre del año pasado, según los datos provisionales del Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el repunte del periodo enero-marzo de 2026, el coste laboral encadena 19 trimestres de alzas interanuales.

Por componentes, el coste salarial también se incrementó en el primer cuarto de 2026 un 5,3% en relación al mismo trimestre de 2025, sumando también 19 trimestres de aumentos interanuales. Por su parte, los otros costes subieron un 5,2%. El coste laboral, excluyendo pagos extraordinarios y atrasos, creció un 4,7% interanual entre enero y marzo de este año.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, el coste laboral por hora trabajada se disparó un 4,9% interanual en el primer trimestre de este año, tasa 1,1 puntos superior a la del trimestre previo y la más elevada desde el tercer trimestre de 2024.

Con este repunte, se encadenan también 19 trimestres de tasas positivas en la serie corregida.

En tasa trimestral (primer trimestre de 2026 sobre cuarto trimestre de 2025), el coste laboral por hora trabajada aumentó un 1,9% en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario, tasa cuatro décimas superior a la del trimestre anterior y la más alta desde el segundo trimestre de 2020. Con esta subida también se acumulan ya 19 trimestres de alzas trimestrales.

Sin tener en cuenta el ajuste estacional y de calendario, el coste laboral disminuyó un 7,1% entre enero y marzo debido, fundamentalmente, al mayor peso de los pagos extraordinarios en el trimestre anterior respecto al primer trimestre de este año.