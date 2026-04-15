CSIF exige la aplicación de las 35 horas en todos los ámbitos del Estado, ayuntamientos y empresas públicas

Archivo - El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido este miércoles la aplicación de la jornada de 35 horas semanales en todos los ámbitos del Estado, los ayuntamientos y las empresas públicas, y ha amenazado con emprender acciones legales si esta reivindicación no se satisface.

En un comunicado, el sindicato ha anunciado que, a partir de mañana, se dirigirá a todos los departamentos y áreas de la Administración General del Estado (AGE) para que apliquen de manera inmediata la jornada laboral de 35 horas después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) haya publicado este miércoles la resolución con las instrucciones oportunas para su implantación.

Aunque dicha resolución entra en vigor mañana, establece un plazo de un mes para realizar las adaptaciones necesarias en los calendarios correspondientes, así como en los sistemas de control horario de la AGE y sus organismos dependientes.

Las instrucciones contenidas en esta resolución son de aplicación a todos los empleados de la Administración General del Estado, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y los organismos autónomos, agencias y demás entidades vinculadas o dependientes de la AGE.

Las 35 horas no serán de aplicación al personal militar de las Fuerzas Armadas, ni al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero abre la puerta a que sí puedan ser de aplicación al personal de Instituciones Penitencias, Sanidad y Educación, como pedía CSIF y el resto de sindicatos.

CSIF también se ha dirigido al conjunto de ayuntamientos para que activen las negociaciones y apliquen la nueva jornada laboral de 35 horas en los consistorios y entidades locales que aún no la disfrutan.