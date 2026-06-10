Cuerpo dice que la regularización de inmigrantes ya ha generado más de 20.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social

El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de junio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha desvelado este miércoles que la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno generó en mayo entre 20.000 y 25.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social.

En la sesión de control al Gobierno, la vicesecretaria del PP Cuca Gamarra ha dirigido una interpelación urgente al vicepresidente para mostrar su preocupación por diferentes asuntos relacionados con la actualidad política y económica, a lo que el ministro ha replicado ensalzando algunos hitos logrados durante la legislatura.

En concreto, se ha referido al "récord de afiliaciones" que registra el país y al hilo de ello se ha pronunciado sobre el proceso de regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes impulsado vía real decreto en abril de este año.

Cuerpo ha destacado que cada vez se están ocupando empleos de mayor valor añadido y con una mayor estabilidad de la que tenían hace seis años, al mismo tiempo que se está reduciendo la tasa de abandono escolar.

A renglón seguido, el 'número dos' del Gobierno ha ensalzado las "nuevas noticias" procedentes del proceso de regularización y más precisamente que este movimiento ya está reflejando un impacto "positivo" en las afiliaciones de mayo.

"En los datos del mes de mayo hay un incremento de en torno a 60.000 afiliaciones en términos desestacionalizados y tiene en torno a unas 20.000-25.000 afiliaciones que procederían del impacto positivo de este proceso de regularización", ha especificado Carlos Cuerpo. En este sentido, el ministro ha incidido en que el proceso de regularización está demostrando ser un "elemento esencial" para el Estado del bienestar y el crecimiento económico.

EL PP: LOS EMPRESARIOS CONFÍAN PORQUE AL GOBIERNO LE QUEDA POCO

En línea con este discurso, Carlos Cuerpo ha lanzado desde la tribuna del Congreso un mensaje de "confianza, de aliento y de esperanza a la ciudadanía", remarcando que el país es "próspero", "abierto" y con una economía "líder" y con un tejido social que avanza protegiendo a la mayoría.

En el turno de réplica, Cuca Gamarra ha compartido que desde el mundo económico hay confianza en el país, pero porque según ella "ya queda poco" para que haya elecciones y el PP llegue al Gobierno. "Esta es la explicación y esto es lo que está generando confianza en la economía", ha soltado.