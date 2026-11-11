La demanda de energía eléctrica cae un 9,7% en las primeras horas de la huelga, según CCOO

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Vista general durante el piquete convocado para la huelga general del 11N en Madrid
Vista general durante el piquete convocado para la huelga general del 11N en Madrid - Europa Press
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Actualizado: miércoles, 11 noviembre 2026 8:01
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MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La demanda de energía eléctrica ha caído un 9,7% en las primeras horas de la huelga general con respecto al mismo periodo de ayer, según ha informado CCOO en sus redes sociales.

"Eso significa que la huelga está funcionando y la gente está parando. La noche ya ha pasado. ¡Vamos a por el día!", ha subrayado CCOO en su canal de Telegram.

Según un comunicado conjunto de CCOO y UGT, los primeros turnos de trabajo han registrado un "amplio seguimiento" de la huelga general de este miércoles, con "importantes paros en sectores estratégicos".

En concreto, CCOO y UGT han cifrado el seguimiento de la huelga en el sector de la automoción en el 90%, registrándose "paros totales en la producción" en plantas de grandes empresas como Volkswagen Navarra y Seat Barcelona.

También han cifrado en un 90% el seguimiento de la actividad en los puertos de Algeciras y Valencia.

Con una participación del 85% se sitúan, según los sindicatos, la industria de la alimentación -concretamente en el sector cárnico-, mientras que cuantifican en un 82% el seguimiento en el servicio de recogida de basuras y en el 75% en el sector energético.

Por debajo de estos registros se sitúan los servicios sociosanitarios, donde CCOO y UGT contabilizan un seguimiento del 38% y el cumplimiento de los servicios mínimos fijados.

Por su parte, en el sector postal la cifra se ha situado en el 35,04% en las primeras horas de la huelga, de acuerdo a los datos sindicales.

CCOO y UGT han valorado de forma positiva estos primeros datos al considerarlos una muestra de la movilización laboral durante la jornada, a la espera de recopilar información más completa sobre la evolución del paro en el resto de sectores y territorios.

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