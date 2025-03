Díaz afea a Montero que recurra al "privilegio" del veto para que el SMI tribute y avisa de que lo levantará

"Cuando alguien acude a un veto, es que ha fracasado en su política", afirma la ministra

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afeado este jueves a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero que, para impedir que se debata en el Congreso que el salario mínimo quede exento de tributación, haya recurrido al "privilegio" que tiene para vetar iniciativas.

"El mecanismo que está haciendo la ministra de Hacienda es como una especie de privilegio que es un veto, es no dejar que esto se discuta. Para que nos entienda la ciudadanía. A mí me parece que cuando alguien acude a un veto es que ha fracasado en su política. Y yo soy una demócrata, gano o pierdo las votaciones", ha afirmado Díaz en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press.

Así, la titular de Trabajo ha criticado que Montero esté "bloqueando" el debate sobre la fiscalidad del SMI en la Cámara y ha subrayado que todas las fuerzas parlamentarias están del lado de Sumar: el SMI no debe tributar, como ocurrió en años anteriores.

"Casi nunca estamos de acuerdo en una materia tan delicada como son los ingresos públicos, los impuestos. Pues toda la Cámara, es decir, el Bloque, Bildu, Esquerra, el Partido Popular, el PNV, todas las formaciones políticas están de acuerdo con la posición que defiendo yo", ha precisado.

Díaz ha criticado además que Montero se niegue a negociar este asunto, lo que no quita para que ambas tengan una "buena" relación, como así ha asegurado la ministra de Trabajo.

Pero insiste en que sería "muy injusto" que los trabajadores que perciben el SMI, en su mayoría mujeres, tuvieran que tributar por una renta "tan exigua". "A día de hoy, si tiene que tributar, entregaría el 43% de sus incrementos", ha reprobado.

Díaz ha asegurado además "no entender" por qué el PSOE se opone a que el SMI no tribute y, en cambio, haya pactado en País Vasco con el PNV la exención de las rentas salariales al año en 19.000 euros. "Es el mismo PSOE. ¿Los trabajadores vascos no son iguales al resto de los españoles?Lo digo porque esto lo está haciendo el Partido Socialista, para que la ciudadanía nos entienda", ha señalado.

Así, tal y como ya han avanzado desde Sumar, Díaz ha indicado que su partido "levantará" ese veto, "democráticamente", para que la Cámara pueda discutir si debe o no tributar el salario mínimo. "Si la Cámara después dice que los trabajadores con esta renta tan exigua tienen que tributar, lo ha dicho el pueblo español. Pero nosotros vamos a levantar ese veto", ha avisado.

En todo caso, antes de llegar a ese punto, Díaz ha señalado que le gustaría que se pudiera alcanzar un acuerdo en el seno del Gobierno.

REBAJA DE LA JORNADA LABORAL

Preguntada por cómo van las negociaciones para sacar adelante la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, Díaz ha preferido ser prudente.

"Para las formaciones políticas, para el PP, es muy difícil tumbar esta medida, porque es la que mejor valoran los españoles, incluso los que votan a la extrema derecha. No puedo desvelar nada, pero estamos trabajando para que esta medida salga adelante", ha subrayado.