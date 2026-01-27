Díaz asegura que España está "de enhorabuena" tras bajar la tasa del paro del 10%

La vicepresidente segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. - María José López - Europa Press

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que España está "de enhorabuena" tras situarse la tasa de desempleo por debajo del 10% por primera vez desde hace 18 años, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Hoy el país creo que tiene una muy buena noticia y es que por fin bajamos del 10%, y no solamente bajamos del 10%, sino que tenemos récord de ocupación, casi 22 millones y medio de personas trabajando, récord de ocupación en las mujeres y récord en la juventud", ha expuesto Díaz en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

La ministra de Trabajo ha asegurado que los datos de empleo demuestran que la reforma laboral, subir el salario mínimo interprofesional (SMI) y proteger a la gente trabajadora es "eficiente" económicamente. "Por tanto, todas las normas que hemos diseñado todos estos años merecen la pena", ha expuesto.

"Somos, o por lo menos yo intento ser, el Gobierno que trabaja para la gente trabajadora de nuestro país", ha añadido la ministra de Trabajo, que ha reiterado que "hoy España gana".

Díaz ha indicado que España ha logrado tras la última reforma laboral tener una temporalidad por debajo de la media europea y que con la subida del salario mínimo del 61% en los últimos años se ha logrado recortar el 22% la brecha retributiva entre hombres y mujeres.

"Hoy también somos, según Eurostat, el país en la Unión Europea que estamos por debajo de la diferencia retributiva entre hombres y mujeres", ha expuesto.

En este sentido, Yolanda Díaz ha recordado que los salarios en lo privado mantienen un diferencial negativo del 25% respecto a los sueldos europeos, por lo que ha pedido a los empresarios redistribuir la riqueza, la renta y subir los sueldos.

"Con la mediana salarial de 1.668 euros no se puede vivir con dignidad. Por tanto, es una de las tareas pendientes y el esfuerzo no puede recaer solo en el salario mínimo", ha expuesto.