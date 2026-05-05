Díaz llama a reformar el trabajo autónomo: "No tengo competencias en Seguridad Social, pero sé qué hacer"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el presidente de ATA, Lorenzo Amor, durante la clausura del VII Foro Emprendedores y Autónomos 2026 organizado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), a 5 de may - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido la necesidad de emprender una reforma del trabajo autónomo, que debe empezar por una reforma fiscal justa, ya que las grandes empresas tributan entre el 3% y el 5%, mientras que el trabajo autónomo lo hace al 17%.

"No tengo competencias en Seguridad Social, bien que lo siento mucho porque sé muy bien lo que habría que hacer. El PSOE sabe lo que pienso y mi compañera (la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) Elma, también", ha expuesto la vicepresidenta segunda durante la clausura del 'VII Foro ATA. Emprendedores y Autónomos' este martes en la sede de la CEOE en Madrid.

La titular de Trabajo ha trasladado la necesidad de que salga adelante la directiva europea del IVA franquiciado para el trabajo autónomo y que el Gobierno está transponiendo, que los autónomos solo hagan una declaración anual de su trabajo, como se hace para el IRPF, y que no paguen el IVA hasta que no reciban el pago por su trabajo.

Díaz ha defendido la necesidad de acompañar a los autónomos sin trabajadores cuando estén de baja por enfermedad, para que puedan conciliar o puedan tener mejores jubilaciones porque "con 1.000 euros de jubilación no se puede vivir con dignidad".

En esta línea, ha propuesto crear un fondo financiado con recursos públicos y privados para poder atender a la situaciones de Incapacidad Temporal (IT), vacaciones o cuidados de los autónomos, un sistema a manera de "bolsa" muy utilizado en los países nórdicos y que da buenos resultados.

Díaz también ha defendido la creación de una agenda pública de inversión para los autónomos, con una línea propia de financiación, y que se constituya una secretaria de Estado para el Trabajo Autónomo al igual que se hizo con la de Economía Social.

La vicepresidenta segunda ha recordado que el 97,5% de las empresas españolas son pequeñas empresas, por lo que ha abogado por que los autónomos tengan una fiscalidad diferente. "Sé que estoy en la casa de la CEOE, pero como decía mi madre, no todos somos iguales, pero todos tenemos que tener idénticos derechos", ha expuesto.

La ministra de Trabajo ha destacado la necesidad de combatir el edadismo en el trabajo por cuenta propia e incorporar jóvenes al trabajo autónomo, dado que en los próximos años se van a jubilar 600.000 personas autónomas, el 16% del colectivo, lo que va a repercutir en el deterioro del tejido económico del país y la pérdida de muchas actividades.

Para hacer frente a esta realidad, ha avanzado que llevará a la próxima Conferencia Sectorial de Empleo, que se celebrará a finales de este mes, el reparto de 15 millones de euros para esta anualidad.

Asimismo, la propuesta que pondrá encima de la mesa en la próxima Conferencia Sectorial incluirá el incremento en un 30% adicional de las ayudas a cada comunidad autónoma que destine recursos a esta materia, un porcentaje que subirá al 40% cuando el relevista sea sustituido por una mujer para reducir el sesgo de género y un 10% adicional si se despliega en municipios inferiores a 2.000 habitantes.

ASEGURA EN LA SEDE DE LA CEOE QUE LA SITUACIÓN VA "BIEN"

Además, durante su participación en la sede de la CEOE, la titular de Trabajo ha defendido que la situación económica y laboral en España "va bien", con 1.329.625 empresas inscritas en la Seguridad Social y 16.356.684 personas trabajando en ella, así como 12.932 pequeñas empresas más que hace siete años.

"Como soy la ministra de Trabajo, obviamente quiero que a las empresas les vaya bien. Es imprescindible que a las empresas les vaya bien para que obviamente tengamos trabajo en nuestro país y creo que la situación en España hoy es positiva, a pesar de la incertidumbre, a pesar de la guerra, a pesar de seguramente necesidades que podamos tener", ha aseverado.

AMOR LLAMA A CORREGIR LA REFORMA DE COTIZACIONES POR INGRESOS REALES

De su lado, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha llamado a corregir los "muchos errores" de la reforma de cotizaciones por ingresos reales de los autónomos, un buen modelo que se ha desplegado de manera incorrecta.

"Es una reforma con luces y muchas sombras. Por tanto, hay que corregirla si se quiere que realmente sea una reforma justa", ha expuesto.