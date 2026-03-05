Díaz monitorizará con agentes sociales los efectos del conflicto en Irán y no descarta nuevas medidas

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reúne con los agentes sociales, en la sede del Ministerio, a 5 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha comprometido a motorizar con los agentes sociales los efectos del conflicto bélico en Oriente Medio y no descarta tomar nuevas medidas si la guerra escala, aunque ha recordado que España cuenta ya con un 'escudo laboral y económico', tejido desde hace seis años, disponible si se tiene que usar.

Así, lo ha indicado este miércoles tras la reunión mantenida con las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme en el Ministerio tras la invasión de Estados Unidos e Israel a Irán el pasado fin de semana y la afirmación de Donald Trump de que España es un aliado "terrible" y de que ha dado orden de cortar el comercio con España.

Tras el encuentro, Díaz agradecido a los agentes sociales estar una vez más "a la altura del país" y ha indicado que la reunión ha servido para poner "en común" un diagnóstico de los posibles efectos del conflicto en Irán, que confía en que no se produzcan, así como compartir las políticas públicas que están ya a disposición de las empresas y los trabajadores.

"Estamos preparándonos. En el Ministerio de Trabajo lo que hacemos es actuar ex ante, lo hemos hecho en pandemia, lo hemos hecho en todas las crisis, en el volcán de La Palma, lo hemos hecho en la DANA, lo hemos hecho recientemente en Andalucía y hoy lo vamos a volver a hacer", ha expuesto Díaz, que ha mandado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía ante una prolongación del conflicto en Oriente Medio.

La titular de Trabajo ha indicado, asimismo, que los agentes sociales le han solicitado hacer público el impacto fiscal de los costes de las medidas que se puedan tomar. Sobre esta última cuestión, ha reconocido que es "muy interesante" y que nunca se hace público.

"Hoy hemos hecho solo público el impacto fiscal de los planes de empleo que tenemos hoy activados en toda España, pero el coste fiscal de las medidas que sirven para salvar empresas y sirven para salvar trabajos en España es muy elevado", ha expuesto.

Díaz ha indicado, de igual manera, que les han facilitado a los agentes sociales, las normas y el dispositivo ante el conflicto en Irán que está ya completamente "listo" por si fuera necesario usarlo.

Por tanto, ha expuesto la ministra de Trabajo, en esta reunión no se han tomado nuevas medidas, pero ha asegurado que si en la mesa de monitorización que se creará con los agentes sociales se detectan nuevas medidas necesarias, se tomarán si fuera necesario, como posibles bonificaciones.

