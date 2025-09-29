Díaz recuerda a los trabajadores que pueden acogerse al permiso climático en caso de alertas meteorológicas

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 29 de julio de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recordado este lunes en su cuenta de 'Bluesky' que los trabajadores afectados en sus territorios por alertas naranjas o rojas por clima adverso pueden acogerse al llamado permiso climático.

Este permiso permite a los trabajadores ausentarse de su puesto de trabajo hasta cuatro días remunerados cuando existe una emergencia climática o fenómeno meteorológico adverso grave que impide o pone en riesgo su desplazamiento al centro de trabajo, o que les obliga a permanecer en casa según indicaciones de las autoridades.

En el supuesto de que sean necesarios más días de ausencia al trabajo, las empresas pueden optar por acogerse a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de fuerza mayor.

Díaz recuerda además que las empresas están obligadas a informar a los trabajadores lo antes posible de los riesgos y de las medidas que llevarán a cabo, así como a dar instrucciones para interrumpir la actividad hasta que desaparezca el peligro.

Al mismo tiempo, la ministra señala que también está permitido legalmente que los representantes de los trabajadores puedan acordar la paralización de la actividad por fenómenos climatológicos adversos.

Díaz avisa además de que los trabajadores no pueden sufrir consecuencias en caso de que se adopten las medidas mencionadas.

"Ante una alerta naranja o roja por clima adverso, la protección de las personas trabajadoras es lo primero. Estos son tus derechos", subraya la vicepresidenta segunda en 'Bluesky'.