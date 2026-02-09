ERC plantea al Congreso bajar la cuota a autónomos que no llegan al SMI y subirla a los que ganen 6.000 euros al mes

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 15 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Republicana (ERC) defenderá esta semana en el Congreso una iniciativa con la que pide al Gobierno fijar una cuota reducida para los autónomos que no alcancen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) e incorporar nuevos tramos de cotización a aquellos con ingresos reales superiores a los 6.000 euros mensuales.

El partido defenderá estas propuestas en el Pleno de esta semana en una moción consecuencia de una interpelación urgente que dirigió en la última sesión plenaria de 2025 a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

En la moción, recogida por Europa Press, Esquerra esgrime que es "desproporcionado" que un autónomo que ingresa más de 6.000 euros mensuales cotice lo mismo que "un asalariado mileurista", mientras que un trabajador por cuenta propia que no llega al salario mínima tenga que destinar cerca de un tercio de sus ingresos a la cuota, a menudo "a costa de elegir entre comer o pagar el alquiler".

UNA CUOTA CERO O SIMBÓLICA

Por este motivo, el partido de Gabriel Rufián considera necesario que el sistema garantice una cuota simbólica o cero para este último colectivo y un sistema de cotización real y progresivo basado en los ingresos reales con tramos ajustados a la capacidad económica, aumentando las bases en los tramos más altos y manteniendo o rebajando las de los tramos bajos.

"El modelo actual castiga a la clase trabajadora y protege los privilegios de los de siempre. Quien gana poco, debe cotizar poco; quien gana más, debe aportar más", remacha la formación. En este escenario, ERC pide al Gobierno implantar un sistema de cotización real y progresivo basado en ingresos reales, tramos claros y cuotas ajustadas a la capacidad económica.

Esquerra plantea que la merma de ingresos derivada de la cuota reducida para quienes no lleguen al SMI se financie con las aportaciones necesarias de los Presupuestos Generales del Estado para garantizar el mantenimiento de la base de cotización a efectos de generar derecho a futuras prestaciones.

EQUIPARAR DERECHOS CON TRABAJADORES POR CUENTA AJENA

A su vez, Esquerra Republicana insta al Ejecutivo a convertir la prestación por cese de la actividad en una prestación por desempleo real, equiparable a la de los trabajadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social con requisitos razonables y trámites ágiles.

La formación también pone sobre la mesa una propuesta desarrollar un subsidio para mayores de 52 años, equivalente al subsidio para los trabajadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social.

Otro de los puntos que plantea ERC es el de equiparar las prestaciones de enfermedad, maternidad, paternidad, lactancia y por cuidado de menores con enfermedades graves de los trabajadores autónomos a las previstas por situaciones análogas de los trabajadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social.

Asimismo, proponen que se suprima la cuota al RETA desde el momento del hecho causante en situaciones de enfermedad grave y bonificaciones para la contratación de sustitutos. A esto suman una petición para regular los Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes (TRADE) para establecer un registro obligatorio de contratos, así como el derecho a indemnización y una prestación de desempleo efectiva.

PERSEGUIR EL FRAUDE DE FALSOS AUTÓNOMOS

La batería de propuestas de ERC incluye una para endurecer la persecución del fraude en casos de falsos autónomos con campañas específicas de inspección y aplicación de sanciones disuasivas a las empresas infractoras.

Siguiendo con los falsos autónomos, el partido pide impulsar las modificaciones legislativas oportunas para garantizar que, en los procedimientos judiciales de reconocimiento de relación laboral de falsos autónomos en los que la empresa hubiera recibido sentencias contrarias por reclamaciones laborales de este tipo en los nueve meses anteriores a la interposición de la demanda, se invierta la carga de la prueba, de manera que sea la empresa la que tenga la obligación de demostrar los hechos.

A renglón seguido, Esquerra pide al Gobierno evitar la doble cotización de los trabajadores en situación de pluriactividad, simplificar la gestión y establecer una cuota reducida cuando la actividad autónoma es secundaria, algo en lo que coincide con el PP.

ERC incluye una petición para reformar el sistema fiscal con criterios de progresividad, aplicando una reducción del 5% del tramo estatal del IRPF para rentas inferiores a 25.000 euros e incrementando entre un 5% y un 7% el Impuesto de Sociedades para las grandes empresas con más de cuatro millones de euros de facturación, así como ampliar los gastos deducibles reales.

Por último, Esquerra insta a incorporar a las organizaciones más representativas de trabajadores autónomos, tanto estatales como autonómicas, al Consejo Económico y Social.