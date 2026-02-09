Tubos Reunidos anuncia ERE para 301 trabajadores de sus plantas de Trapagaran y Amurrio

VITORIA, 9 (EUROPA PRESS)

Tubos Reunidos ha presentado un plan de viabilidad que incluye un ERE que afectará a 301 trabajadores entre las plantas de Amurrio (Álava) y Trapagaran (Vizcaya), de los cuales 87 son eventuales y 214 personas fijas.

Además del ERE, la compañía ha anunciado la interrupción de la actividad de la acería de Amurrio.

Este Plan ha sido detallado a los comités de empresa en una reunión celebrada este lunes en la planta de Amurrio donde se han concentrado los trabajadores, según ha informado en un comunicado la compañía, que cuenta con una plantilla de 1.300 empleados.

Tubos Reunidos ha apuntado que, con la puesta en marcha del plan de viabilidad, obtendría un ebitda positivo a partir de 2027 que le permitiría "salvaguardar el mantenimiento de su actividad y su futuro". Precisamente, este lunes ha dado a conocer que cerró provisionalmente el ejercicio 2025 con unas pérdidas de 71,3 millones, pero son unos cifras preliminares, ya que está pendiente de incluir el importe del deterioro de los activos afectados por la caída de actividad en EEUU. Su deuda financiera se elevó a 263,2 millones.

La empresa ha apuntado que deberá alcanzar un acuerdo laboral y financiero durante las próximas semanas que "evite la adopción de medidas adicionales como resultado del deterioro experimentado".

La compañía ha explicado que en esa reunión ha informado "con rigor y detalle" la realidad de la compañía, la situación del mercado y el plan de viabilidad planteado, "a la búsqueda de un futuro para la empresa". Según ha detallado, las medidas propuestas se producen como consecuencia de la falta de actividad suficiente por la caída de pedidos, lo que conlleva que el coste de producción unitario "se haya disparado y haga inviable competir en el mercado con la actual estructura".

La empresa ha presentado un plan de viablidad que ha calificado de "sólido", con tres áreas de actuación, un mayor impulso a la diversificación comercial, una reducción de costes que "empieza con el acuerdo social con los trabajadores y una reestructuración de la deuda".

En el capítulo de reducción de costes, que ya comenzó con el cierre de la planta de USA en 2025, se incorpora ahora la interrupción "paulatina" de la actividad de la acería de Amurrio y externalización de la elaboración de palanquilla y lingote y las salidas de personal vinculado al proceso productivo y otras áreas que se ven afectadas de forma indirecta.

Según ha explicado, la interrupción de la actividad de la acería se produce como consecuencia de la "no existencia de actividad suficiente" por la caída de pedidos, lo que conlleva que el coste de producción "se haya disparado y la haga inviable en las actuales condiciones".

ERE DE 301 PERSONAS

Ello, según ha detallado, implica la puesta en marcha de un ERE que implicará la supresión por fases de 301 personas entre Amurrio y Trápaga de las cuales 87 son eventuales y 214 personas fijas. Tubos Reunidos ha indicado que este proceso se quiere hacer "de forma no traumática y progresiva" ya que hay que "iniciar en paralelo un proceso de búsqueda de proveedores competitivos". Por su parte, fuentes sindicales han precisado que estarían afectados por el ERE 274 trabajadores en Amurrio y 27 en Trapagaran.

Por otra parte, Tubos Reunidos considera necesaria e imprescindible la reestructuración de la deuda y del balance porque tiene que afrontar un "elevado nivel de endeudamiento", con un programa de deuda que vence en 2028. Según ha añadido, ello, a pesar de haber "realizado un esfuerzo desde 2021 en la reducción de deuda, materializado a través del cumplimiento del calendario de repago hasta finales de 2025 y una reducción adicional mediante una subasta inversa en enero de 2024, llegando a una reducción global de la deuda bruta de 160 millones.

DIVERSIFICACIÓN COMERCIAL

En el ámbito de la diversificación comercial, se incide en la apuesta por los mercados clave (Alemania, Italia, España y Arabia Saudí), el refuerzo de su posición como proveedor de productos descarbonizados como la gama O-Next (tubo 0 emisiones) y el desarrollo de acuerdos de medio y largo plazo con nuevos clientes.

Tubos Reunidos ha insistido en que todas estas medidas buscan como objetivo "reforzar la competitividad" de la compañía, adaptar su estructura a "una demanda previsiblemente inferior en el medio plazo y asegurar la continuidad y sostenibilidad del proyecto industrial".

En este sentido, ha remarcado que el plan de viabilidad tiene "como piedra angular el logro, a la mayor brevedad posible, de un acuerdo con los trabajadores que permita la continuidad del proyecto sin otras medidas de reestructuración más gravosas a las que la Compañía se podría ver abocada en el caso de que no se consiga la puesta en marcha de todas las medidas del citado Plan"

SITUACIÓN DEL MERCADO

El fabricante de tubos ha aludido al impacto de la geopolítica "en el día a día" y ha subrayado que "Tubos Reunidos no es una excepción". Ha recordado que, durante 2023 y 2024, el mercado estadounidense representó cerca del 50% de su facturación.

También ha precisado que la supresión de cuotas y exenciones en marzo, seguida del incremento de los aranceles al acero hasta el 50% en junio, provocó una "caída significativa" de los pedidos de ese mercado.

Según ha asegurado, para compensar esta situación, intensificó su actividad comercial en mercados como Canadá, Alemania, India y Oriente Medio. Sin embargo, la introducción de nuevos aranceles en Canadá y la paralización o ralentización de proyectos derivados de la inestabilidad geopolítica y económica, "han limitado la entrada de nuevos pedidos, que nunca podrán compensar el volumen que tradicionalmente aportaba el mercado estadounidense".

Tubos Reunidos ha afirmado que este contexto "no es algo coyuntural" y el sector del acero continúa afectado por "una elevada sobrecapacidad estructural y por desequilibrios significativos entre producción y consumo".

Según los últimos datos disponible de la AIST, OCDE y World Steel, en 2024, la capacidad de producción de acero mundial fue un 42% por encima de la demanda. En Europa, ese año, la capacidad de fabricación de acero fue un 53% superior a la demanda, en Asia un 36% y en los países CIS de hasta un 145%. Además, ha agregado que ese año en Asia se produjo el 74% de la producción mundial de acero y que solo la capacidad instalada en Asia cubriría toda la demanda de acero de Europa, EEUU, África y Oriente Medio de 2024.

Tubos Reunidos ha afirmado que esta situación se ha agravado este año con la imposición de aranceles en Estados Unidos y Canadá, quienes representan el 21% del consumo mundial de tubo de acero sin soldadura para el sector energético.

La empresa ha asegurado que, en Europa, el impacto ha sido "especialmente acusado" debido al incremento de las importaciones. Entre 2022 y 2023, el consumo de tubos de acero sin soldadura descendió alrededor de un 15%, mientras que las importaciones han representado cerca del 30% del consumo aparente. En 2024 como en los primeros nueve meses de 2025, con un 64% procedente de China y Ucrania.

Tubos Reunidos ha señalado que la UE ha diseñado un mecanismo de protección que está previsto que entre en vigor, como muy tarde, el 1 de julio de 2026. No obstante, ha apuntado ya se está produciendo una anticipación de importaciones que está provocando "una mayor presión sobre el mercado europeo y que generará un stock latente que se mantendrá durante los próximos trimestres".

Según ha manifestado, ante este escenario, y con el objetivo de reforzar la competitividad y "asegurar la continuidad y sostenibilidad del proyecto industrial", será necesario "adaptarse a una demanda previsiblemente inferior a las proyecciones de largo plazo".