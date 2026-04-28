La Eurocámara avala ampliar el fondo para apoyar a trabajadores en riesgo de despido

Archivo - Votación en sesión plenaria del Parlamento Europeo celebrada en Bruselas. - DAINA LE LARDIC / EUROPEAN PARLIAMENT - Archivo

BRUSELAS 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Eurocámara ha dado luz verde este martes al texto definitivo para la reforma del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, con la finalidad para ampliar su alcance y permitir que también puedan beneficiarse de sus ayudas los trabajadores en riesgo de perder su empleo, y no solo aquellos que ya han sido despedidos.

La nueva normativa permitirá a las empresas en proceso de reestructuración solicitar apoyo para sus empleados antes de que se produzcan los despidos, con el objetivo de facilitar su transición hacia un nuevo puesto de trabajo.

En concreto, el fondo podrá financiar medidas como formación, recualificación profesional, orientación laboral o apoyo a la búsqueda de empleo, con el fin de mejorar la empleabilidad de los beneficiarios.

Además, la reforma amplía el ámbito de aplicación del instrumento a personal de empresas proveedoras o de otras compañías de la misma cadena de producción que puedan verse afectadas indirectamente por los recortes, una de las principales novedades del texto.

El nuevo marco también introduce mejoras prácticas para agilizar el acceso a las ayudas, como la fijación de un plazo máximo de 14 semanas para presentar las solicitudes desde que se comunican los despidos previstos a las autoridades públicas, así como la posibilidad de fraccionar los pagos.

Asimismo, se reservará una parte significativa del presupuesto anual del fondo para casos de despido inminente, con un límite de financiación por solicitud, lo que busca reforzar su papel preventivo y permitir una actuación más rápida ante procesos de reestructuración.

La normativa ha sido aprobada en pleno por 566 votos a favor, 67 en contra y 26 abstenciones, y aún debe ser adoptada formalmente por el Consejo antes de su entrada en vigor.