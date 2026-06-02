El paro cae en 36.323 personas en mayo y marca su menor nivel en este mes en 19 años, con 2,32 millones

Evolución del paro en España - EPDATA

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Los servicios lideran el descenso del desempleo en un mes en el que la contratación fija sube un 3,5% y la temporal baja un 3,2%

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 36.323 personas en mayo en relación con el mes anterior (-1,5%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró más de tres cuartas parte del descenso del desempleo, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Tras la caída de mayo, el número total de desempleados se situó en 2.320.721 personas, su menor nivel en este mes desde 2007, ha subrayado el Ministerio.

El descenso del desempleo registrado el mes pasado es el peor dato para un mes de mayo desde 2020, cuando el desempleo subió en 26.573 personas en plena crisis del Covid. Excluyendo ese año, el de mayo de este año ha sido el menor descenso del desempleo en este mes desde 2012, cuando disminuyó en 30.113 personas.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en mayo en 29 ocasiones y ha subido en dos. El mayor descenso fue el de 2021, cuando disminuyó en 129.378 parados. En mayo del año pasado bajó en 57.835 personas.

En términos desestacionalizados, el paro registrado subió en mayo. Lo hizo en 9.755 personas respecto al mes anterior.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 134.162 personas, lo que supone un 5,5% menos, con un retroceso del paro femenino de 82.311 mujeres (-5,5%) y una caída del desempleo masculino de 51.851 varones (-5,3%).

SERVICIOS IMPULSA LA BAJADA DEL DESEMPLEO

Por sectores, el paro registrado descendió, sobre todo, en los servicios, con 29.829 desempleados menos (-1,7%), seguido de la industria (-2.665 desempleados, -1,4%); la construcción, que restó 2.304 parados (-1,4%), y la agricultura, donde bajó en 1.628 personas (-2,2%).

Por su parte, el desempleo aumentó en 98 personas (+0,04%) en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral.

El paro retrocedió en mayo en ambos sexos, aunque el descenso fue mayor en el caso de las mujeres. En concreto, el paro femenino bajó en 20.316 mujeres en comparación con abril (-1,4%), mientras que el masculino se redujo en 16.007 desempleados (-1,7%).

Así, al finalizar el quinto mes de 2026, el número total de mujeres en paro se situó en 1.404.110 desempleadas, su menor cifra en un mes de mayo desde 2008, mientras que el de varones totalizó 916.611 desempleados.

MÍNIMO HISTÓRICO DE PARO JUVENIL

Por edades, el paro entre las personas de 25 y más años bajó en 31.585 desempleados en mayo (-1,4%), mientras que el de los jóvenes menores de 25 años disminuyó en 4.738 personas (-2,8%).

De este modo, el número total de parados menores de 25 años bajó por primera vez de la barrera de los 165.000 desempleados, marcando un mínimo histórico de 164.955 parados.

EL PARO BAJA EN TODAS LAS CCAA

El paro registrado disminuyó en mayo en todas las comunidades autónomas en relación al mes anterior, especialmente en Andalucía (-9.125 desempleados), Cataluña (-6.900 parados) y Madrid (-3.834 personas).

En cuanto a las provincias, el desempleo registrado bajó en 48, encabezadas por Barcelona (-4.821 desempleados), Madrid (-3.834) y Málaga (-2.208), y subió en cuatro, principalmente en Castellón (+281 desempleados), Vizcaya (+50) y Guipúzcoa (+48).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros bajó en 3.673 desempleados respecto al mes anterior (-1,1%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 337.858 desempleados, lo que supone 4.933 parados menos que hace un año (-1,4%).

EL 43,2% DE LOS CONTRATOS, FIJOS

En mayo de este año se registraron 1.323.719 contratos, un 0,4% menos que en el mismo mes de 2025. De todos ellos, 572.061 fueron contratos indefinidos, un 3,5% más que en mayo de 2025.

En total, el 43,2% de todos los contratos realizados en mayo fueron indefinidos, porcentaje 1,6 puntos superior al del mismo mes del año pasado y similar al registrado en abril de este año.

Dentro de los indefinidos, en mayo se realizaron 234.774 contratos a tiempo completo, un 5% más que igual mes del año anterior; 135.409 a tiempo parcial (+9,1%) y 201.878 fijos discontinuos (-1,5%).

De todos los contratos suscritos en mayo, 751.658 fueron contratos temporales, un 3,2% menos que igual mes de 2025. En total, estos contratos representaron el 56,8% del total de la contratación efectuada en el quinto mes del ejercicio 2026.

En los cinco primeros meses del año se han efectuado más de 6,17 millones de contratos, cifra un 3,8% superior a la del mismo periodo de 2025, de los que 2,67 millones han sido contratos fijos (+4,3%) y 3,44 millones, temporales (+1,7%).

LA TASA DE COBERTURA FRENTE AL DESEMPLEO SUBE AL 80,9%

El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó el pasado mes de abril (último dato disponible) la cifra de 2.040,9 millones de euros, un 5% más que igual mes de 2025.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.168,3 euros en el cuarto mes del año, un 2% más que en abril del año pasado.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante el mes de abril fue de 1.028,6 euros, lo que supone un aumento de 25,8 euros sobre el mismo mes del año anterior (+2,6%).

El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó en 1.779.989 personas, cifra un 2,7% superior a la del mismo mes de 2025.

La tasa de cobertura frente al desempleo, que un año antes estaba situada en el 73,76%, se situó en abril de 2026 en el 80,90%, la más elevada en un mes de abril de toda la serie.

Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a los datos de paro, de forma que el Ministerio ha publicado este martes las cifras de desempleo de mayo y la estadística de prestaciones de abril.

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Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Así ha evolucionado el paro en España. Evolución mensual del paro registrado en España

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