FSC-CCOO califica de "gran éxito" la primera huelga en Glovo y pide nuevamente la retirada del ERE. - EUROPA PRESS

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO ha calificado de "gran éxito" la huelga estatal a la plataforma digital Glovo en España los pasados días 24, 25 y 26 de abril y ha pedido de nuevo la retirada del ERE por el que pretenden despedir a 766 personas, según ha informado FSC-CCOO este lunes en un comunicado.

Así lo ha trasladado FSC-CCOO, que ha denunciado que la protesta ha estado "atravesada por la previsible vulneración del derecho a huelga mediante la sustitución de huelguistas por trabajadores de subcontratas".

Sin embargo, este hecho ha conseguido frenar el reparto a través de la plataforma digital en muchísimas zonas de Madrid, A Coruña, Almería, Cádiz, Córdoba, Alicante, Valencia, Tarragona, Asturias, Las Palmas de Gran Canaria, Álava o Navarra, entre otras provincias.

Además, a pesar de que CCOO ha asegurado que es "difícil medir el dato de seguimiento debido a no encontrarse ante una empresa tradicional", sí puede afirmar que ha habido zonas enteras donde el reparto a través de Glovo ha sido paralizado por completo o casi por completo, como en Parla o Denia.

En este contexto, CCOO ha considerado esta movilización como un "éxito social" por la "sensibilización mediática y social" que se ha dado a este conflicto laboral.

Además, han señalado que esto es gracias a la "solidaridad de las personas consumidoras con la plantilla", que hicieron que la demanda cayera en muchas zonas de reparto.

El sindicato ha hecho un llamamiento a Glovo para que atienda a las exigencias que motivaron la huelga y desbloquee este conflicto creciente debido a la aplicación de unas condiciones de precariedad, explotación y represión contra las personas trabajadoras de la compañía.

Asimismo, CCOO ha vuelto a solicitar la retirada del ERE por el que Glovo pretende despedir a 766 personas, el reconocimiento del ERE encubierto, la negociación de un "régimen sancionador" adaptado a la realidad de los trabajadores y de un convenio acorde a las condiciones socioeconómicas del 2026.

Tras esta huelga, la representación de FSC-CCOO ha afirmado que "espera la llamada a la apertura de una mesa de negociación" para abordar todos estos puntos de cara a comenzar a establecer unas relaciones de "normalidad laboral" en la empresa Glovo.