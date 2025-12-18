Funcionarios de la administración estatal empiezan a recibir la subida del 2,5% de 2025, según CSIF

Archivo - Varios empleados trabajando en una oficina de la Agencia Tributaria - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Administración General del Estado ha comenzado este jueves a pagar la subida salarial del 2,5% acordada entre el Gobierno y los sindicatos para este año y los atrasos, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, según ha informado CSIF, que ha constatado que la plantilla de la Agencia Tributaria ha sido la primera en recibir este pago.

El Ministerio que dirige Óscar López espera que la mayoría de las comunidades autónomas también perciban este mismo mes los atrasos, aunque algunas regiones, como Madrid, Cantabria o Galicia, ya han anunciado que lo harán en la nómina de enero.

También sucede lo mismo con los empleados de las corporaciones locales, pues muchas ya tenían la nómina de diciembre cerrada y no tienen medios tecnológicos para abonar este mes otra nómina extraordinaria, por lo que sus empleados públicos recibirán este pago el próximo mes de enero.

En este sentido, Función Pública se ha reunido con representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para agilizar el abono de estos atrasos.

Cada departamento de la Administración General del Estado decidirá cómo realizar dicho abono, de tal manera que en algunos casos se abonarán dos nónimas, la ordinaria de diciembre y otra con los atrasos que refleja la subida del 2,5%.

Una vez percibida esta paga, en la nómina de enero se percibirá el incremento previsto del 1,5% correspondiente a la subida pactada para 2026, que se verá incrementada en medio punto adicional siempre que el IPC de 2026 sea igual o superior a ese 1,5%. En caso de ser así, ese 0,5% adicional se abonaría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos.

Los incrementos salariales de 2025 y 2026 forman parte de la subida global del 11% acordada por el Ministerio de Función Pública con UGT, CCOO y CSIF para el periodo 2025-2028.

En concreto, este 11% se distribuirá en un alza del 2,5% para 2025; del 1,5% para 2026, con un variable adicional del 0,5% vinculado a la evolución del IPC; del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028.

El acuerdo entre los sindicatos y el Gobierno vincula a todas las administraciones públicas, es decir, a los casi 3,5 millones de empleados públicos contabilizados en España.

En el sector público estatal el incremento de 2025 se está haciendo efectivo este mes de diciembre, abonándose como atrasos los importes correspondientes desde el mes de enero de 2025.

Este pago adicional y único beneficiará a 540.000 efectivos del sector público estatal. A modo de ejemplo, para un salario medio de 3.300 euros brutos al mes, en diciembre se le abonaría una nómina adicional con los atrasos de 2025 por 1.140 euros aproximadamente.

Por su parte, el resto de las administraciones públicas están estableciendo su calendario de abono de los importes y atrasos relativos al ejercicio 2025, en el marco de la negociación sindical de cada ámbito de la administración. Dicho abono podrá distribuirse durante los ejercicios de 2026, 2027 y 2028 o hacerse efectivo este mismo mes.

Aunque para el conjunto de 2025-2028 la subida pactada es del 11%, los sindicatos estiman que, por el efecto arrastre de los distintos incrementos salariales de cada año, el aumento salarial acumulado que experimentarán los empleados públicos en esos cuatro años podría llegar al 11,5%.