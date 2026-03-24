Garamendi (CEOE) acusa a Trabajo de una "invasión a la intimidad" de los ciudadanos con el registro horario

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante el 'II ESG Leaders’ Summit, en el auditorio El Beatriz, a 10 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha celebrado el dictamen desfavorable del Consejo de Estado a la propuesta de reforma del registro horario impulsado por el Ministerio de Trabajo y ha incidido en que el proyecto de Real Decreto suponía una "invasión a la intimidad" de los ciudadanos.

"Esto es un problema de protección de datos, es decir, es un problema de la intimidad de las personas y de cómo, en este caso, el Ministerio pretende la invasión, en muchos casos, de esa intimidad de las propias personas", ha indicado el presidente de la CEOE en declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press, previas a que Ángel Escribano, presidente de Indra, reciba el premio Ejecutivo Ibex 35 del Año de Cinco Días.

En este sentido, Garamendi ha indicado que comparte el "criterio" que "afortunadamente" ha seguido el Consejo de Estado respecto a la reforma del registro horario.

Este mismo martes, la CEOE ya había adelantado su satisfacción por el dictamen negativo del Consejo alegando nulidad por vulneración de la reserva de ley y el derecho a la protección de datos e instando al Ministerio que dirige Yoland Díaz a respetar la opinión del Consejo de Estado, que recoge "de manera muy amplia y, en algunos casos de forma literal", la mayoría de las alegaciones que presentaron CEOE y Cepyme.

En materia de protección de datos, el dictamen, apoyado en las consideraciones de la Agencia Española de Protección de Datos, confirma que lo que la norma pretende "supondría una utilización masiva de datos personales especialmente protegidos", como señalaron las organizaciones empresariales.