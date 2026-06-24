Garamendi confirma que optará a la reelección en las elecciones de CEOE, que serán antes de noviembre

1098973.1.260.149.20260624105725 El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante el seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), a 24 junio de 2026, Santander, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha confirmado este miércoles que se presentará de nuevo a las elecciones de la patronal para optar a un nuevo mandato al frente de la CEOE.

La organización ha convocado el Comité Ejecutivo de la patronal para el 1 de julio, con vistas a fijar una fecha para las elecciones, que tendrán lugar antes del mes de noviembre.

"Os puedo decir que sí, yo me voy a presentar a las elecciones de CEOE porque la gente lo que me ha planteado es que es momento de seguir. Tenemos el país que tenemos, hay que seguir trabajando en la línea, estamos contentos con la gestión que has hecho y te pedimos que tires para adelante", ha explicado.

"Tengo el apoyo expreso de las organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener. Estoy muy agradecido de que se me reconozca y que se me agradezca el trabajo y que se me anime a seguir", ha continuado.

Garamendi ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el seminario que organiza esta semana la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander.

La fecha límite para convocar elecciones era noviembre, pero estas se celebrarán antes por la coincidencia en los primeros días del mes con la Cumbre Iberoamericana, en cuya gestión participará la CEOE.

Garamendi fue elegido por primera vez presidente de la patronal española en noviembre de 2018 y cuatro años después revalidó su mandato por otros cuatro años tras conseguir el respaldo de 534 votos en la Asamblea Electoral de la CEOE, frente a los 87 votos obtenidos por su rival, la vicepresidenta de Foment del Treball, Virginia Guinda.

El empresario vasco, nacido en Gexto (Vizcaya) es el quinto presidente de la CEOE desde su fundación en 1977, tras Carlos Ferrer Salat, José María Cuevas, Gerardo Díaz Ferrán y Juan Rosell.

Durante el mandato actual de Garamendi, que se inició en noviembre de 2022, la CEOE votó a favor de eliminar la limitación de dos mandatos que introdujo en su día Juan Rosell, lo que permite a Garamendi optar de nuevo a la reelección en las próximas elecciones.