El gasto en pensiones alcanza la cifra récord de 14.366 millones de euros en mayo, un 6,1% más

Archivo - Varios pensionistas juegan al dominó en un parque de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social destinó en el presente mes de mayo la cifra récord de 14.365,8 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,1% más que en igual mes de 2025, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

La Seguridad Social ha abonado este mes 10.480.593 pensiones (+1,5%) a 9,47 millones de personas, de las que 6,7 millones son pensiones de jubilación; 2,3 millones son pensiones de viudedad; más de un millón son pensiones de incapacidad permanente; 335.154 son de orfandad y 46.794 en favor de familiares.

LA PENSIÓN MEDIA DE JUBILACIÓN SUBE UN 4,4%

Según el Ministerio, la pensión media del sistema de la Seguridad Social se situó en mayo en 1.370,7 euros mensuales, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,6 millones de personas), alcanzó a 1 de abril los 1.572 euros mensuales, un 4,4% más que en mayo de 2025.

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