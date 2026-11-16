El Gobierno aprobará mañana la subida del 5,3% del SMI en 2027, hasta los 1.286 euros al mes

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha confirmado este lunes que el Gobierno aprobará mañana martes en Consejo de Ministros la subida del 5,3% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027, hasta los 1.286 euros al mes en catorce pagas, y que estará exento de tributación en el IRPF.

Así lo ha confirmado Díaz en el programa 'Al Rojo Vivo' de La Sexta, recogido por Europa Press, donde ha reclamado que también se eleve el resto de los salarios en los convenios colectivos a través del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Díaz ha destacado que esta subida supone 910 euros más de ingresos anuales y 65 euros más al mes para los sueldos más bajos y que "lo más importante" es que será una subida "de carácter integral, es decir, sin pagar impuestos". "Es la mejor herramienta para reducir la pobreza laboral", ha recalcado la ministra.

La vicepresidenta ha señalado que la subida del SMI desde la llegada del Gobierno alcanza el 75%, aunque ha reconocido que la negociación dentro del Ejecutivo para acordar el último incremento fue intensa, ya que, según ha afirmado, había miembros del Gobierno que no querían elevarlo tanto. En este sentido, ha recordado que firmó hace unas semanas el decreto que fijaba la subida en un 5,3%.

Este lunes se acaba el plazo para presentar alegaciones a la propuesta del SMI y si como ha anunciado Díaz se aprueba este martes, cumplirá con el objetivo del Gobierno de aprobarlo antes de acabar la legislatura tras las elecciones del 29 de noviembre. Con esta subida del 5,3% para 2027, el SMI pasará de los 1.221 euros mensuales de este año a 1.286 euros al mes por catorce pagas.