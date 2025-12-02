El Gobierno da vía libre a subir el sueldo de los funcionarios un 2,5% este año y un 1,5% para 2026

Archivo - El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley para abonar la subida salarial del 2,5% para los funcionarios pactada para este año entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF --CCOO está valorando si se adhiere al acuerdo--, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Además, el Real Decreto aprobado este martes permitirá que los salarios de los empleados públicos se actualicen desde el 1 de enero de 2026 un 1,5%.

Según ha recordado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros los incrementos salariales de 2025 y 2026 aprobados este martes forman parte de la subida global del 11% acordada por el Ministerio de Función Pública con UGT y CSIF para el periodo 2025-2028.

En concreto, este 11% se distribuirá en un alza del 2,5% para este año; del 1,5% para 2026, con un variable adicional del 0,5% vinculado a la evolución del IPC; del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028.

La subida de este año, del 2,5%, se abonará este mismo mes con efectos retroactivos desde el 1 de enero en un sólo pago, según ha precisado López, que ha explicado que para 2026 se aplicará un incremento salarial fijo del 1,5%, al que se añadiría medio punto más si la inflación a final de año iguala o supera la subida fija del 1,5%.

En caso de ser así, ese 0,5% adicional se abonaría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos.

López ha subrayado que este acuerdo vincula a todas las administraciones públicas, es decir, a los casi 3,5 millones de empleados públicos contabilizados en España, pero el Real Decreto aprobado hoy contempla el pago para los funcionarios de la Administración General del Estado.

"Obviamente, como ha ocurrido siempre, el resto de administraciones, para sus servidores públicos, tienen que aplicar la cantidad, pero el pago se tiene que acordar en cada territorio. (...) Cada comunidad autónoma, cada ayuntamiento, tiene que acordar la forma de pago. Las hay que lo van a hacer en un solo pago, como la Administración General del Estado, en diciembre", ha apuntado.

Aunque para el conjunto de 2025-2028 la subida pactada es del 11%, los sindicatos estiman que, por el efecto arrastre de los distintos incrementos salariales de cada año, el aumento salarial acumulado que experimentarán los empleados públicos en esos cuatro años podría llegar al 11,5%.

