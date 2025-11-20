El Gobierno eleva al 11% su oferta de subida salarial para los funcionarios para el periodo 2025-2028

La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, en una reunión con CCOO, UGT y CSIF para abordar la mejora salarial y laboral de los trabajadores públicos. En Madrid a 20 de noviembre de 2025. - MINISTERIO DE FUNCIÓN PÚBLICA

El Ministerio de Función Pública ha elevado al 11% su oferta de subida salarial para los funcionarios en el periodo 2025-2028, después de que los sindicatos CCOO, UGT y CSIF rechazaran una primera oferta del 10%, según han informado fuentes sindicales.

Ese porcentaje del 11% se repartiría en los cuatro años y tendría una parte fija y otra variable, aún por definir, según las mismas fuentes.

Esta nueva propuesta ha sido trasladada a los sindicatos por la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, en el marco de una nueva reunión para seguir abordando el marco plurianual de relaciones laborales y salariales de los más de tres millones de empleados públicos.

El encuentro de este jueves se convocó después de que CCOO, UGT y CSIF rechazaran en el día de ayer la primera oferta del Gobierno por considerarla insuficiente para que los más de tres millones de empleados públicos recuperen y no pierdan poder adquisitivo.

El último acuerdo salarial entre el Gobierno y los sindicatos estuvo vigente entre 2022-2024, y contemplaba subidas retributivas con una parte fija y variable. Este pacto permitió elevar los sueldos de los funcionarios en este periodo en torno a un 10% (cuando se firmó, en el otoño de 2022, la inflación estaba entonces en un 10%), lo que implicó un gasto cercano a los 13.000 millones de euros.

