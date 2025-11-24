El Gobierno mantiene su oferta salarial del 11% para funcionarios pero promete un alza del 2,5% en diciembre

El Ministerio de Función Pública reúne a representantates de las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF para avanzar en la última propuesta salarial para los trabajadores públicos para los años 2025-2028 - MINISTERIO DE FUNCIÓN PÚBLICA

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Función Pública ha mantenido su oferta de subida salarial para los funcionarios en un 11% para el periodo 2025-2028 en la reunión que ha celebrado con CCOO, UGT y CSIF esta tarde, pero se ha comprometido a aprobar un Real Decreto-Ley este mismo mes para abonar en diciembre un alza salarial del 2,5%, correspondiente al ejercicio 2025, con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero, según han informado en fuentes sindicales.

La subida salarial del 11% ofrecida por el Gobierno sería fija, es decir, que no tendría componentes variables como en el anterior acuerdo, lo que, según apuntan desde CCOO, podría llevar el incremento salarial total al 11,45% entre 2025 y 2028 con el deslizamiento de las tablas salariales.

Según CCOO, el principal escollo para el acuerdo se encuentra en el porcentaje de subida salarial que el Ejecutivo ofrece para este año 2025 (con efectos retroactivos desde enero) y para 2026, que estaría topado a un 4% para ambos ejercicios, algo que este sindicato considera "insuficiente".

"CCOO continuará en la negociación por responsabilidad y porque confía en que hay margen para lograr un punto de encuentro, aunque no se descarta ningún escenario si persiste el inmovilismo por parte del Gobierno, como retomar las movilizaciones y convocar una huelga en todo el ámbito público", ha afirmado el sindicato en un comunicado.

Las partes volverán a reunirse el próximo miércoles a las 18.00 horas para seguir negociando.

El encuentro de hoy, que ha sido maratoniano, de más de cinco horas de duración, ha estado presidido por la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, y forma parte de las negociaciones iniciadas por el Ministerio con CCOO, UGT y CSIF para abordar un marco plurianual con mejoras salariales y laborales para los más de tres millones de empleados públicos.

El último acuerdo salarial entre el Gobierno y los sindicatos estuvo vigente entre 2022-2024, y contemplaba subidas retributivas con una parte fija y variable. Este pacto permitió elevar los sueldos de los funcionarios en este periodo en torno a un 10% (cuando se firmó, en el otoño de 2022, la inflación estaba entonces en un 10%), lo que implicó un gasto cercano a los 13.000 millones de euros.

