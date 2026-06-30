Mueren 231 trabajadores en accidente laboral hasta abril, cinco menos que en 2025

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MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 231 trabajadores fallecieron en accidente laboral hasta abril, cinco menos que en el mismo periodo del año anterior, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La mayor parte de los accidentes mortales se produjeron por infartos y derrames cerebrales, golpes por la caída de un trabajador y accidentes de tráfico, entre las principales causas.

De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio, los accidentes mortales en jornada de trabajo disminuyeron un 1,6% hasta abril, con 190 fallecidos, tres menos que igual periodo de 2025, mientras que los siniestros 'in itínere' con resultado de muerte cayeron un 4,7%, hasta un total de 41 fallecidos, dos menos que un año antes.

Dentro de los accidentes mortales en jornada de trabajo, el sector servicios registró el mayor número de fallecidos, un total de 95, con un aumento del 3,3% frente a 2025. También elevó su cifra de siniestros mortales el sector agrario, donde se registraron 17 fallecidos, uno más que hasta abril del año pasado.

Por contra, los accidentes mortales en jornada de trabajo bajaron en la construcción, que registró 53 fallecidos, uno menos que hasta abril de 2025, y en la industria, con un descenso del 19,4%, hasta un total de 25 siniestros mortales.

211 FALLECIDOS ERAN ASALARIADOS Y 20 TRABAJABAN POR CUENTA PROPIA

La estadística de Trabajo revela además que de los 231 trabajadores que perdieron la vida en un accidente laboral hasta abril, 211 eran asalariados, once menos que en igual mes de 2025, mientras que 20 fallecidos eran trabajadores autónomos, seis más que en los cuatro primeros meses de 2025.

En total, los trabajadores por cuenta propia sufrieron en los cuatro primeros meses del año 8.649 accidentes laborales con baja, un 3,1% menos que en igual periodo de 2025, con 8.043 siniestros en jornada de trabajo (-2,9%) y 606 accidentes 'in itínere', un 5,8% menos.

Asimismo, según los datos provisionales del Ministerio, hasta abril se notificaron 165.245 accidentes sin baja laboral, un 1,9% menos que el mismo periodo del año pasado.

CAEN LOS SINIESTROS GRAVES

Los accidentes con baja laboral aumentaron un 2,2% entre enero y abril, hasta un total de 193.946, de los que 165.495 se produjeron en el centro de trabajo (+1,7%) y 28.451 fueron accidentes 'in itínere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa), con un aumento interanual del 5,6%.

Según la estadística de Trabajo, los accidentes graves en jornada laboral totalizaron 1.101 hasta abril, un 4,7% menos que en igual periodo de 2025, mientras que los siniestros 'in itínere' de carácter grave no experimentaron variación, con un total de 263, los mismos que hasta abril de 2025.

Por su parte, los accidentes leves en jornada de trabajo aumentaron un 1,7%, hasta un total de 164.204, en tanto que los siniestros 'in itínere' calificados como leves subieron un 5,6%, hasta los 28.147.