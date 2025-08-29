El número de desempleados en Alemania supera los 3 millones por primera vez desde 2015

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cifra de personas desempleadas en Alemania ha aumentado en agosto por encima del umbral de los 3 millones de parados, algo que no sucedía en el país desde febrero de 2015, como consecuencia de factores estacionales como las vacaciones de verano, según los datos publicados este viernes por la Agencia Federal de Empleo (BA).

En el mes de agosto, "debido a las vacaciones de verano", el desempleo aumentó en 46.000 personas respecto del mes anterior y en 153.000 en comparación con agosto de 2024, hasta alcanzar los 3,025 millones.

De este modo, la tasa de desempleo aumentó una décima mensual, hasta el 6,4%, mientras que, en comparación con el mismo mes del año anterior, la tasa aumentó 0,3 puntos porcentuales.

No obstante, en términos desestacionalizados, el desempleo en Alemania disminuyó en 9.000 personas con respecto al mes anterior y la tasa de paro se mantuvo en el 6,3%.

"En agosto, sucedió lo que esperábamos: debido a las vacaciones de verano, el desempleo superó los 3 millones", ha comentado en rueda de prensa Andrea Nahles, presidenta de la Arbeitsagentur, donde ha advertido de que el mercado laboral aún se ve afectado por la recesión económica de los últimos años. "Sin embargo, también hay indicios iniciales de estabilización", ha subrayado.

Por otro lado, la Agencia ha indicado que el número de personas ocupadas aumentó en 4.000 durante el pasado mes de julio en comparación con el mes anterior, según datos ajustados estacionalmente, lo que suponía un total de 45,98 millones de ocupados o 5.000 menos que el año anterior.

Asimismo, alrededor de 1,019 millones de personas recibieron prestaciones por desempleo en agosto de 2025, lo que supone un aumento de 99.000 beneficiarios en comparación con el mismo mes del año pasado.

En cuanto a la demanda de empleo, la Agencia ha indicado que en agosto se reportaron 631.000 empleos vacantes, lo que implica una disminución de 68.000 puestos respecto del año anterior.

El enfriamiento del mercado laboral germano se suma a la contracción de economía alemana observada en el segundo trimestre del año, cuando la mayor economía europea sufrió una caída mayor de lo esperado, con un retroceso del PIB del 0,3% respecto de los tres meses anteriores, cuando Alemania creció un 0,3%, como consecuencia del impacto en las exportaciones de los aranceles.