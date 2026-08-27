El número de trabajadores afectados por despidos colectivos sube un 9,8% en junio

Archivo - Protesta de trabajadores contra un ERE- Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El número de trabajadores afectados por un despido colectivo subió un 9,8% en junio respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 4.279 afectados, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social recogidos por Europa Press.

Por su parte, los trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo de reducción de jornada disminuyeron un 25,1%, hasta los 432, mientras que los afectados por procedimientos de suspensión de contrato retrocedieron un 1,9%, hasta los 5.048 trabajadores.

Así, aunque han aumentado los despidos colectivos, su número es menor que los trabajadores afectados por medidas menos traumáticas, han destacado fuentes de Trabajo.

En total, sumando despidos colectivos, reducción de jornada y suspensión de empleo, en junio se registraron 9.759 trabajadores afectados por regulaciones de empleo, lo que supone un 1,4% más que en junio de 2025.

Del total de trabajadores en procedimientos de regulación de empleo, el 7% (682) estaba afectado por procesos originados por causa de fuerza mayor, un 19% más que en junio del año pasado, en tanto que el 93% (9.077) lo estaba por procedimientos de regulación derivados de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP), con un leve aumento interanual del 0,3%.

El Ministerio recuerda que cuando un procedimiento afecta a varios centros de trabajo ubicados en provincias distintas se computa en la estadística un procedimiento por cada provincia. Además, si una empresa comunica trabajadores afectados en distintos meses, se computa un procedimiento por cada mes.

LOS TRABAJADORES AFECTADOS SE TRIPLICAN EN LA CONSTRUCCIÓN

Según la estadística de Trabajo, los trabajadores afectados por regulaciones de empleo se incrementaron en junio en todos los sectores económicos menos en los servicios, donde bajaron un 21,8%, hasta afectar a 3.889 empleados.

Por contra, los afectados se multiplicaron por más de tres en el sector de la construcción (+210,6%), hasta los 323 trabajadores; aumentaron un 44,9% en la agricultura, con 113 afectados, y subieron un 21,7% en la industria, hasta los 5.434 trabajadores.

Atendiendo a la tipología del procedimiento, los trabajadores afectados por despidos colectivos subieron en junio en todos los sectores salvo en los servicios, donde descendieron un 8,1%, hasta los 2.631 trabajadores.

Este retroceso no compensó las subidas registradas en el resto de sectores, que estuvieron lideradas por la agricultura, donde los afectados por despidos colectivos se multiplicaron por 88, hasta los 88 trabajadores.

Le siguieron el sector de la construcción, donde el número de afectados se multiplicó por 17, hasta los 239, y la industria, que elevó los trabajadores inmersos en despidos colectivos un 29,4%, hasta los 1.321 afectados.

Por su lado, los afectados por suspensión de contrato sólo subieron en la industria (+21,3%) y cayeron en el resto de sectores, especialmente en la agricultura (-77,3%).

También la industria fue el único sector en el que aumentaron los trabajadores inmersos en procedimientos de reducción de jornada (+3,1%). La mayor caída se la anotaron los servicios (-75,2%), seguido de la agricultura (-9%). La construcción, por su lado, no experimentó variación.

MADRID DUPLICA AFECTADOS Y LIDERA EL RÁNKING POR CCAA

Por comunidades autónomas, Madrid fue la que más trabajadores afectados por regulaciones de empleo concentró en junio en valores absolutos, con 3.392. Le siguen Cataluña (1.770), Comunidad Valenciana (1.549 trabajadores), Andalucía (798 trabajadores) y País Vasco (548).

Sin embargo, Murcia fue la comunidad donde más se incrementó el número de afectados en valores relativos, tras multiplicarse por más de 80, hasta los 241 trabajadores.

También destacan los aumentos interanuales de Canarias, que casi triplicó su número de afectados por regulaciones de empleo, hasta los 172 trabajadores, y de Madrid, que más que lo duplicaron (+121,4%).

En el otro extremo, los mayores descensos correspondieron a Baleares (-92,3%), Aragón (-90,1%), Castilla y León (-81,8%) y Asturias (-77,6%).