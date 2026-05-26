Pasarela al RETA: qué es, a quién afecta y cuándo se vota la ley que puede cambiar la jubilación de miles de autónomos

(Foto De ARCHIVO) Persona Porta Pancarta Con Lema 'RETA ¡Ya!' Durante Una Manifestación Para Exigir Al RETA Una Pasarela Completa - ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ / EUROPA PRESS

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados ha dado un paso clave con la ley que permitirá a los profesionales colegiados mutualistas transferir sus derechos económicos acumulados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Después de que la propuesta legislativa se admitiera a trámite hace ya un año, la Comisión de Trabajo encargada de examinar la propuesta auspiciada por el PSOE ha aprobado la norma sin votos en contra y con la abstención de PP, Vox y Junts.

El siguiente paso es su votación en el Pleno, que se prevé para el próximo 10 de junio. Una vez culmine su tramitación en la Cámara Baja, el texto pasará al Senado antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Se trata de una de las reformas más esperadas por miles de autónomos, que durante años han estado cotizando a través de un régimen de mutualidad alternativa al RETA que en muchos casos ha provocado que perciban pensiones de escasa cuantía que rondan los 500 euros.

¿QUÉ ES LA 'PASARELA AL RETA'?

La pasarela es un mecanismo legal que permite a estos trabajadores trasladar el dinero acumulado en su mutualidad a la Tesorería General de la Seguridad Social, de forma que esos años cotizados cuenten a efectos de jubilación dentro del RETA, el régimen en el que los autónomos se dan de alta, que está integrado a su vez en el Régimen General.

De esta forma, el profesional que ha estado cotizando durante años en una mutualidad alternativa puede solicitar que ese historial de aportaciones se reconvierta en cotizaciones al sistema público de autónomos, mejorando así sus expectativas de pensión.

¿QUÉ ES LA FÓRMULA 1X1?

En cuanto a la equivalencia entre años cotizados, el debate ha girado en torno a la llamada fórmula 1x1: cada periodo cotizado en la mutualidad alternativa se reconoce exactamente igual que un periodo cotizado en la Seguridad Social (RETA).

Esa fórmula, según lo aprobado en la Comisión de Trabajo, será posible para los mutualistas que hayan cumplido 52 años a 31 de diciembre de 2026.

Para el resto de personas, se tendrá en cuenta la base mínima de cotización que habría correspondido al trabajador de haber estado en el Régimen de Autónomos, actualizada en términos que todavía tienen que determinarse y con un coeficiente de mejora del 0,77 a fin de tener en cuenta las contingencias excluidas.

Aplicado a la pasarela, los autónomos han reivindicado un mecanismo en el que todos los años y meses por los que el profesional ha pagado cuotas de jubilación en la mutualidad se trasladen íntegramente al RETA.

¿POR QUÉ SURGIÓ LA DEMANDA?

Antes de que existiera el RETA, no se había creado la Seguridad Social y el mutualismo era la única forma que tenían los trabajadores de tener una pensión en el futuro. En 1966 se aprobó la Ley General de la Seguridad Social, que funciona bajo la regla de la solidaridad, un modelo en el que las cotizaciones de un trabajador sirven para pagar las pensiones de los que ya están jubilados y generar el derecho a percibirlas en el futuro.

Sin embargo, los profesionales que permanecieron en una mutualidad quedaron al margen de ese modelo. Bajo esta modalidad, cada afiliado construye su propio ahorro en función de las aportaciones individuales que realiza a lo largo de los años, sin el respaldo redistributivo del sistema público.

A eso se suma otra queja recurrente: los mutualistas también deben costear las pólizas de riesgo, enfermedad e incapacidad permanente, lo que encarece su cobertura y los sitúa en desventaja frente a los autónomos del RETA, que acceden a esas mismas prestaciones a través de la cuota ordinaria.

¿A QUIÉNES AFECTA LA PASARELA AL RETA?

La ley está dirigida a los profesionales colegiados -abogados, médicos, arquitectos, ingenieros, farmacéuticos y otros- que optaron o estuvieron obligados a cotizar en una mutualidad alternativa al RETA en lugar de hacerlo directamente en la Seguridad Social.

¿QUÉ ENMIENDAS SALEN ADELANTE?

El texto aprobado en comisión incluye varias enmiendas transaccionales de diferentes grupos parlamentarios, entre ellas una de PSOE, Sumar, ERC, PNV, EH Bildu y CC para que la transferencia de derechos económicos de las mutualidades al RETA no tenga consecuencias en el IRPF (ni como rendimiento ni como rescate con penalización).

En esta línea, varias modificaciones han salido adelante, como es el caso de una enmienda transaccional de Sumar, ERC y EH Bildu para que reglamentariamente, en el plazo de tres meses desde la aprobación de la ley, se establezcan los términos y condiciones de la transferencia de derechos económicos acumulados, y para la conversión de dichos derechos a periodos cotizados en el RETA.

Otra propuesta pactada por esos tres grupos que ha salido adelante es la que permite que los mutualistas que hayan cumplido 52 años a 31 de diciembre de 2026 puedan computarse cada mes completo de alta y cotizado en la mutualidad alternativa como un mes completo de alta en el RETA en el momento de reconocimiento de la pensión de jubilación, a los "exclusivos efectos" del porcentaje a aplicar a la base reguladora.

LAS MUTUALIDADES ALTERNATIVAS NO DESAPARECERÁN

En esta línea, Junts ha eliminado la obligación para los mutualistas de suscribirse, después del 1 de enero de 2027, al Régimen de Autónomos y mantiene el sistema de mutualismo alternativo, de manera que se mantiene el régimen de mutualidades alternativas.

En lo que respecta a las enmiendas del PP, se ha aprobado una medida para que el Ejecutivo, en el plazo de un año, apruebe las reformas normativas precisas para dotar al sistema de mayores garantías de transparencia en la información, supervisión y control de las mutualidades respecto de los profesionales colegiados que opten por mantenerse o acceder a las mutualidades de previsión social con carácter alternativo al régimen de Seguridad Social.

LAS ENMIENDAS VETADAS

Un asunto que ha generado polémica durante el debate en comisión ha sido los vetos que el Gobierno ha presentado por motivos presupuestarios a medidas de PP y Junts.

Una de esas propuestas buscaba que aquellos mutualistas que ya tienen reconocido el período mínimo para acceder a la pensión de jubilación en el sistema de Seguridad Social también pudiesen traspasar sus derechos económicos al Régimen de Autónomos (RETA). La medida beneficiaba a 47.000 personas, quienes quedan excluidos de pasar sus derechos al RETA.

También se ha vetado otra medida de PP y Junts que buscaba extender las mutualidades y permitir su convivencia con el Régimen de Autónomos. En el veto a esa enmienda, recogido por Europa Press, el Gobierno dice que con esa medida "no se identifica un coste económico directo, pero sí un riesgo de generar una futura pasarela, con el coste que supusiera en función del número de mutualistas que ejercieran la opción".