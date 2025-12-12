La población sénior activa en España crece un 27,4% en un quinquenio, según la Fundación Mapfre

La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz durante la presentación del 'V Mapa del Talento Sénior', del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación MAPFRE. - FUNDACIÓN MAPFRE

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La población sénior en disposición de trabajar (activos) ha aumentado en casi 1,2 millones de personas en los últimos cinco años, lo que supone un crecimiento del 27,4%, hasta representar el 20,5% del total de la población activa de España, según el 'V Mapa del Talento Sénior', del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre.

"Queremos cuidar a las personas que quieren trabajar más allá de la edad legal de jubilación y hemos diseñado ventajas para incentivar esa opción", ha declarado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz durante la presentación, que añadió que flexibizar la jubilación es positivo para "la propia persona, el mercado laboral, el sistema de pensiones y las propias organizaciones".

ACTIVIDAD, EMPLEO Y PARO

El informe detalla que la tasa de actividad de los mayores de 55 años ha alcanzado el 52,45%, frente al 46,7% de hace cinco años, y que el empleo ha sumado más de un millón de nuevos ocupados mayores.

Sin embargo, señala el informe que el número de sénior en paro ha aumentado, pues en 2024 se registraron más de medio millón de desempleados, lo que supone casi el 19% del total nacional de parados.

En cuanto a la edad, el informe señala un cambio estructural en la composición del mercado laboral, ya que los mayores de 55 años activos ya superan a los jóvenes menores de treinta años, lo que implica que la distancia entre ambos grupos creció de 0,2 millones en 2019 a 0,8 millones en 2024.

En el ámbito de la ocupación, la tendencia es similar: los mayores sumaron un millón de puestos adicionales, mientras que los jóvenes añadieron 456.000.

BRECHA DE GÉNERO

El análisis por género muestra que las mujeres mayores de 55 años reducen la brecha con los hombres tanto en la tasa de actividad como en la ocupación, aunque la desigualdad en el desempleo se agrava para ellas: mientras el paro masculino disminuye ligeramente, el paro de las mujeres aumenta en 45.000 personas durante el quinquenio de 2019-2024.

En cuanto al emprendimiento, el trabajo por cuenta propia mantiene un peso destacado, ya que los mayores representan el 31% de los autónomos totales y superan hasta cinco veces a los jóvenes.

En esta línea, el informe señala que el 91,9% de los profesionales de los recursos humanos (RRHH) afirma que la edad no es un impedimento para contratar, y el 69,4% asegura haber incorporado al menos un trabajador sénior en el último año.

En este sentido, señalan que los contratos específicos (75,4%), las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social (64,6%) y las deducciones en el Impuesto de Sociedades (61,3%) son los principales incentivos para contratar.

En cuanto a Europa, España lidera el crecimiento de sénior activos entre los siete países analizados, aunque también registra la mayor cantidad de desempleados mayores de 55 años (540.000).